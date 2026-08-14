VibeStrategy 今日价格

VibeStrategy (VIBESTR) 今日实时价格为 $ 0.00149214，过去 24 小时内变化了 0.66%。当前 VIBESTR 兑 USD 的汇率为 $ 0.00149214 每 VIBESTR。

VibeStrategy 目前市值在 $ 1,081,853 排名第 #-，流通供应量为 725.02M VIBESTR。过去 24 小时内，VIBESTR 的交易价格在 $ 0.00148725（低点）和 $ 0.0015158（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01527444，而历史最低价为 $ 0.00132091。

短期表现方面，VIBESTR 在过去一小时内波动了 +0.12%，过去7 天内波动了 -8.83%。过去一天，总交易量达到 $ 4.41K。

VibeStrategy（VIBESTR）市场信息

市值 $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M 成交量（24H） $ 4.41K$ 4.41K $ 4.41K 完全稀释市值 $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M 流通量 725.02M 725.02M 725.02M 总供应量 725,015,200.5008578 725,015,200.5008578 725,015,200.5008578

VibeStrategy 的当前市值为 $ 1.08M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.41K。VIBESTR 的流通量为 725.02M，总供应量是 725015200.5008578，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.08M。