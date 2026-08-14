Vibestarter 今日价格

Vibestarter (VIBES) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.37%。当前 VIBES 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VIBES。

Vibestarter 目前市值在 $ 86,955 排名第 #-，流通供应量为 643.81M VIBES。过去 24 小时内，VIBES 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VIBES 在过去一小时内波动了 +0.17%，过去7 天内波动了 -4.92%。过去一天，总交易量达到 $ 2.12K。

Vibestarter（VIBES）市场信息

市值 $ 86.96K$ 86.96K $ 86.96K 成交量（24H） $ 2.12K$ 2.12K $ 2.12K 完全稀释市值 $ 135.06K$ 135.06K $ 135.06K 流通量 643.81M 643.81M 643.81M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vibestarter 的当前市值为 $ 86.96K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.12K。VIBES 的流通量为 643.81M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 135.06K。