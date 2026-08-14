Vetro USD 今日价格

Vetro USD (VUSD) 今日实时价格为 $ 1.002，过去 24 小时内变化了 0.10%。当前 VUSD 兑 USD 的汇率为 $ 1.002 每 VUSD。

Vetro USD 目前市值在 $ 481,861 排名第 #-，流通供应量为 480.97K VUSD。过去 24 小时内，VUSD 的交易价格在 $ 0.993159（低点）和 $ 1.002（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.59，而历史最低价为 $ 0.727963。

短期表现方面，VUSD 在过去一小时内波动了 +0.15%，过去7 天内波动了 +0.07%。过去一天，总交易量达到 $ 4.43K。

Vetro USD（VUSD）市场信息

市值 $ 481.86K$ 481.86K $ 481.86K 成交量（24H） $ 4.43K$ 4.43K $ 4.43K 完全稀释市值 $ 481.86K$ 481.86K $ 481.86K 流通量 480.97K 480.97K 480.97K 总供应量 480,973.4137586878 480,973.4137586878 480,973.4137586878

Vetro USD 的当前市值为 $ 481.86K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.43K。VUSD 的流通量为 480.97K，总供应量是 480973.4137586878，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 481.86K。