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Veterans for the Cause 价格 (VETS)

USD

Veterans for the Cause (VETS) 实时价格图表

$0.063165
$0.063165$0.063165
-2.50%(1D)

今天 Veterans for the Cause (VETS) 的价格

今天 Veterans for the Cause (VETS) 的实时价格为 0.063165 USD。目前其市值为 $ 6.32M USD。VETS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Veterans for the Cause 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Veterans for the Cause 当天价格变化为 -2.56%
- 其循环供应量为 100.00M USD

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Veterans for the Cause (VETS) 价格表现 USD

今天内，Veterans for the Cause 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00166435213221404
在过去30天内，Veterans for the Cause 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Veterans for the Cause 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Veterans for the Cause 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00166435213221404-2.56%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Veterans for the Cause (VETS) 价格分析

Veterans for the Cause 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.060873
$ 0.060873$ 0.060873

$ 0.067944
$ 0.067944$ 0.067944

$ 0.073523
$ 0.073523$ 0.073523

-0.12%

-2.56%

-3.97%

Veterans for the Cause (VETS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 6.32M
$ 6.32M$ 6.32M

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100.00M
100.00M 100.00M

什么是Veterans for the Cause (VETS)

Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives.

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Veterans for the Cause (VETS) 资源

官网

Veterans for the Cause（VETS）代币经济

了解 Veterans for the Cause（VETS）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 VETS 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Veterans for the Cause (VETS) 的其他问题

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VETS 兑换为当地货币

1 VETS 兑换 VND
1,662.186975
1 VETS 兑换 AUD
A$0.0960108
1 VETS 兑换 GBP
0.04611045
1 VETS 兑换 EUR
0.0543219
1 VETS 兑换 USD
$0.063165
1 VETS 兑换 MYR
RM0.2678196
1 VETS 兑换 TRY
2.48806935
1 VETS 兑换 JPY
¥9.13555395
1 VETS 兑换 RUB
4.952136
1 VETS 兑换 INR
5.44798125
1 VETS 兑换 IDR
Rp1,035.4916376
1 VETS 兑换 KRW
86.17285125
1 VETS 兑换 PHP
3.58461375
1 VETS 兑换 EGP
￡E.3.1658298
1 VETS 兑换 BRL
R$0.34677585
1 VETS 兑换 CAD
C$0.08527275
1 VETS 兑换 BDT
7.7212896
1 VETS 兑换 NGN
97.62719235
1 VETS 兑换 UAH
2.62450575
1 VETS 兑换 VES
Bs6.44283
1 VETS 兑换 PKR
Rs17.8782216
1 VETS 兑换 KZT
32.37522075
1 VETS 兑换 THB
฿2.0541258
1 VETS 兑换 TWD
NT$1.8621042
1 VETS 兑换 AED
د.إ0.23181555
1 VETS 兑换 CHF
Fr0.05116365
1 VETS 兑换 HKD
HK$0.4952136
1 VETS 兑换 MAD
.د.م0.57543315
1 VETS 兑换 MXN
$1.19571345