Veterans for the Cause 价格 (VETS)
今天 Veterans for the Cause (VETS) 的实时价格为 0.063165 USD。目前其市值为 $ 6.32M USD。VETS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Veterans for the Cause 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Veterans for the Cause 当天价格变化为 -2.56%
- 其循环供应量为 100.00M USD
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今天内，Veterans for the Cause 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00166435213221404。
在过去30天内，Veterans for the Cause 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Veterans for the Cause 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Veterans for the Cause 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00166435213221404
|-2.56%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Veterans for the Cause 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.12%
-2.56%
-3.97%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives.
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|1 VETS 兑换 VND
₫1,662.186975
|1 VETS 兑换 AUD
A$0.0960108
|1 VETS 兑换 GBP
￡0.04611045
|1 VETS 兑换 EUR
€0.0543219
|1 VETS 兑换 USD
$0.063165
|1 VETS 兑换 MYR
RM0.2678196
|1 VETS 兑换 TRY
₺2.48806935
|1 VETS 兑换 JPY
¥9.13555395
|1 VETS 兑换 RUB
₽4.952136
|1 VETS 兑换 INR
₹5.44798125
|1 VETS 兑换 IDR
Rp1,035.4916376
|1 VETS 兑换 KRW
₩86.17285125
|1 VETS 兑换 PHP
₱3.58461375
|1 VETS 兑换 EGP
￡E.3.1658298
|1 VETS 兑换 BRL
R$0.34677585
|1 VETS 兑换 CAD
C$0.08527275
|1 VETS 兑换 BDT
৳7.7212896
|1 VETS 兑换 NGN
₦97.62719235
|1 VETS 兑换 UAH
₴2.62450575
|1 VETS 兑换 VES
Bs6.44283
|1 VETS 兑换 PKR
Rs17.8782216
|1 VETS 兑换 KZT
₸32.37522075
|1 VETS 兑换 THB
฿2.0541258
|1 VETS 兑换 TWD
NT$1.8621042
|1 VETS 兑换 AED
د.إ0.23181555
|1 VETS 兑换 CHF
Fr0.05116365
|1 VETS 兑换 HKD
HK$0.4952136
|1 VETS 兑换 MAD
.د.م0.57543315
|1 VETS 兑换 MXN
$1.19571345