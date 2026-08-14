Vestate 今日价格

Vestate (VES) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 VES 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VES。

Vestate 目前市值在 $ 20,106 排名第 #-，流通供应量为 143.70M VES。过去 24 小时内，VES 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04646524，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VES 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -9.49%。过去一天，总交易量达到 $ 232.77。

Vestate（VES）市场信息

市值 $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K 成交量（24H） $ 232.77$ 232.77 $ 232.77 完全稀释市值 $ 69.96K$ 69.96K $ 69.96K 流通量 143.70M 143.70M 143.70M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Vestate 的当前市值为 $ 20.11K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 232.77。VES 的流通量为 143.70M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 69.96K。