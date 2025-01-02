Vesta Finance 价格 (VSTA)
今天 Vesta Finance (VSTA) 的实时价格为 0.052255 USD。目前其市值为 $ 1.18M USD。VSTA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vesta Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.17 USD
- Vesta Finance 当天价格变化为 +3.65%
- 其循环供应量为 22.44M USD
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今天内，Vesta Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00183958。
在过去30天内，Vesta Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0311428721。
在过去60天内，Vesta Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0345594660。
在过去90天内，Vesta Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.12280535011193097。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00183958
|+3.65%
|30天
|$ -0.0311428721
|-59.59%
|60天
|$ -0.0345594660
|-66.13%
|90天
|$ -0.12280535011193097
|-70.15%
Vesta Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.39%
+3.65%
-11.04%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Vesta Finance is a multi-collateral lending protocol on Arbitrum. Users will be able to deposit ETH, renBTC, and gOHM (more in the future) and mint VST (Vesta Stable) - a USD-pegged stablecoin.
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|1 VSTA 兑换 AUD
A$0.083608
|1 VSTA 兑换 GBP
￡0.041804
|1 VSTA 兑换 EUR
€0.0501648
|1 VSTA 兑换 USD
$0.052255
|1 VSTA 兑换 MYR
RM0.23357985
|1 VSTA 兑换 TRY
₺1.84512405
|1 VSTA 兑换 JPY
¥8.19515165
|1 VSTA 兑换 RUB
₽5.8264325
|1 VSTA 兑换 INR
₹4.4813888
|1 VSTA 兑换 IDR
Rp842.82246265
|1 VSTA 兑换 PHP
₱3.02608705
|1 VSTA 兑换 EGP
￡E.2.65298635
|1 VSTA 兑换 BRL
R$0.323981
|1 VSTA 兑换 CAD
C$0.0752472
|1 VSTA 兑换 BDT
৳6.2444725
|1 VSTA 兑换 NGN
₦80.76480545
|1 VSTA 兑换 UAH
₴2.20045805
|1 VSTA 兑换 VES
Bs2.665005
|1 VSTA 兑换 PKR
Rs14.5634685
|1 VSTA 兑换 KZT
₸27.43021715
|1 VSTA 兑换 THB
฿1.79077885
|1 VSTA 兑换 TWD
NT$1.7181444
|1 VSTA 兑换 CHF
Fr0.0470295
|1 VSTA 兑换 HKD
HK$0.40602135
|1 VSTA 兑换 MAD
.د.م0.52829805