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Vesta Finance 价格 (VSTA)

USD

Vesta Finance (VSTA) 实时价格图表

$0.052255
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+3.60%(1D)

今天 Vesta Finance (VSTA) 的价格

今天 Vesta Finance (VSTA) 的实时价格为 0.052255 USD。目前其市值为 $ 1.18M USD。VSTA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vesta Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.17 USD
- Vesta Finance 当天价格变化为 +3.65%
- 其循环供应量为 22.44M USD

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Vesta Finance (VSTA) 价格表现 USD

今天内，Vesta Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00183958
在过去30天内，Vesta Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0311428721
在过去60天内，Vesta Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0345594660
在过去90天内，Vesta Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.12280535011193097

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00183958+3.65%
30天$ -0.0311428721-59.59%
60天$ -0.0345594660-66.13%
90天$ -0.12280535011193097-70.15%

Vesta Finance (VSTA) 价格分析

Vesta Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.050172
$ 0.050172$ 0.050172

$ 0.052464
$ 0.052464$ 0.052464

$ 6.47
$ 6.47$ 6.47

-0.39%

+3.65%

-11.04%

Vesta Finance (VSTA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

22.44M
22.44M 22.44M

什么是Vesta Finance (VSTA)

Vesta Finance is a multi-collateral lending protocol on Arbitrum. Users will be able to deposit ETH, renBTC, and gOHM (more in the future) and mint VST (Vesta Stable) - a USD-pegged stablecoin.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Vesta Finance (VSTA) 资源

官网

大家还在问：关于 Vesta Finance (VSTA) 的其他问题

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VSTA 兑换为当地货币

1 VSTA 兑换 AUD
A$0.083608
1 VSTA 兑换 GBP
0.041804
1 VSTA 兑换 EUR
0.0501648
1 VSTA 兑换 USD
$0.052255
1 VSTA 兑换 MYR
RM0.23357985
1 VSTA 兑换 TRY
1.84512405
1 VSTA 兑换 JPY
¥8.19515165
1 VSTA 兑换 RUB
5.8264325
1 VSTA 兑换 INR
4.4813888
1 VSTA 兑换 IDR
Rp842.82246265
1 VSTA 兑换 PHP
3.02608705
1 VSTA 兑换 EGP
￡E.2.65298635
1 VSTA 兑换 BRL
R$0.323981
1 VSTA 兑换 CAD
C$0.0752472
1 VSTA 兑换 BDT
6.2444725
1 VSTA 兑换 NGN
80.76480545
1 VSTA 兑换 UAH
2.20045805
1 VSTA 兑换 VES
Bs2.665005
1 VSTA 兑换 PKR
Rs14.5634685
1 VSTA 兑换 KZT
27.43021715
1 VSTA 兑换 THB
฿1.79077885
1 VSTA 兑换 TWD
NT$1.7181444
1 VSTA 兑换 CHF
Fr0.0470295
1 VSTA 兑换 HKD
HK$0.40602135
1 VSTA 兑换 MAD
.د.م0.52829805