Vertex Privacy 今日价格

Vertex Privacy (VERTEX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.36%。当前 VERTEX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VERTEX。

Vertex Privacy 目前市值在 $ 15,018.08 排名第 #-，流通供应量为 911.95M VERTEX。过去 24 小时内，VERTEX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VERTEX 在过去一小时内波动了 -0.25%，过去7 天内波动了 -1.12%。过去一天，总交易量达到 --。

Vertex Privacy（VERTEX）市场信息

市值 $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K 流通量 911.95M 911.95M 911.95M 总供应量 911,954,095.3235459 911,954,095.3235459 911,954,095.3235459

Vertex Privacy 的当前市值为 $ 15.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VERTEX 的流通量为 911.95M，总供应量是 911954095.3235459，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.02K。