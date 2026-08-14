Versatize Coin 今日价格

Versatize Coin (VTCN) 今日实时价格为 $ 0.177597，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 VTCN 兑 USD 的汇率为 $ 0.177597 每 VTCN。

Versatize Coin 目前市值在 $ 17,759,796 排名第 #-，流通供应量为 50.00M VTCN。过去 24 小时内，VTCN 的交易价格在 $ 0.177318（低点）和 $ 0.177764（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.178731，而历史最低价为 $ 0.00120116。

短期表现方面，VTCN 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +66.61%。过去一天，总交易量达到 $ 351.28K。

Versatize Coin（VTCN）市场信息

市值 $ 17.76M$ 17.76M $ 17.76M 成交量（24H） $ 351.28K$ 351.28K $ 351.28K 完全稀释市值 $ 17.76M$ 17.76M $ 17.76M 流通量 50.00M 50.00M 50.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Versatize Coin 的当前市值为 $ 17.76M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 351.28K。VTCN 的流通量为 50.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.76M。