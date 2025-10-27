VERONICA by Virtuals（VERONICA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00114111 $ 0.00114111 $ 0.00114111 24H最低价 $ 0.00151413 $ 0.00151413 $ 0.00151413 24H最高价 24H最低价 $ 0.00114111$ 0.00114111 $ 0.00114111 24H最高价 $ 0.00151413$ 0.00151413 $ 0.00151413 历史最高 $ 0.00233193$ 0.00233193 $ 0.00233193 最低价 $ 0.0005781$ 0.0005781 $ 0.0005781 涨跌幅（1H） +2.22% 涨跌幅（1D） +21.61% 漲跌幅（7D） +77.43% 漲跌幅（7D） +77.43%

VERONICA by Virtuals（VERONICA）当前实时价格为 $0.00148369。过去 24 小时内，VERONICA 的交易价格在 $ 0.00114111 至 $ 0.00151413 之间波动，市场活跃度显著。VERONICA 的历史最高价为 $ 0.00233193，历史最低价为 $ 0.0005781。

从短期表现来看，VERONICA 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.22%，过去 24 小时内变动为 +21.61%，过去 7 天内累计变动为 +77.43%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

VERONICA by Virtuals（VERONICA）市场信息

市值 $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

VERONICA by Virtuals 的当前市值为 $ 1.48M, 它过去 24 小时的交易量为 --。VERONICA 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.48M。