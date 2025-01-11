Veritaseum 价格 (VERI)
今天 Veritaseum (VERI) 的实时价格为 24.94 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VERI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Veritaseum 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.73K USD
- Veritaseum 当天价格变化为 +3.72%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Veritaseum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.894506。
在过去30天内，Veritaseum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.9825640300。
在过去60天内，Veritaseum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +10.3020954880。
在过去90天内，Veritaseum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +8.505818320088812。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.894506
|+3.72%
|30天
|$ +6.9825640300
|+28.00%
|60天
|$ +10.3020954880
|+41.31%
|90天
|$ +8.505818320088812
|+51.76%
Veritaseum 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.25%
+3.72%
+7.78%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Veritaseum builds blockchain-based, peer-to-peer capital markets as software on a global scale. We enable the seamless connection of parties and assets without the need for a third or authoritarian interest. Any entity with internet access can participate in these capital markets on a peer-to-peer and one-on-one basis.
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|1 VERI 兑换 AUD
A$40.4028
|1 VERI 兑换 GBP
￡20.2014
|1 VERI 兑换 EUR
€24.1918
|1 VERI 兑换 USD
$24.94
|1 VERI 兑换 MYR
RM111.9806
|1 VERI 兑换 TRY
₺883.1254
|1 VERI 兑换 JPY
¥3,931.0428
|1 VERI 兑换 RUB
₽2,549.6162
|1 VERI 兑换 INR
₹2,148.0822
|1 VERI 兑换 IDR
Rp402,258.0082
|1 VERI 兑换 PHP
₱1,462.2322
|1 VERI 兑换 EGP
￡E.1,260.717
|1 VERI 兑换 BRL
R$152.3834
|1 VERI 兑换 CAD
C$35.9136
|1 VERI 兑换 BDT
৳3,042.1812
|1 VERI 兑换 NGN
₦38,666.4772
|1 VERI 兑换 UAH
₴1,054.4632
|1 VERI 兑换 VES
Bs1,321.82
|1 VERI 兑换 PKR
Rs6,945.0418
|1 VERI 兑换 KZT
₸13,160.838
|1 VERI 兑换 THB
฿864.9192
|1 VERI 兑换 TWD
NT$824.267
|1 VERI 兑换 CHF
Fr22.6954
|1 VERI 兑换 HKD
HK$194.0332
|1 VERI 兑换 MAD
.د.م250.3976