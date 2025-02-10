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VerifiedX 价格 (VFX)

USD

VerifiedX (VFX) 实时价格图表

$4.27
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-0.20%(1D)

今天 VerifiedX (VFX) 的价格

今天 VerifiedX (VFX) 的实时价格为 4.27 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VFX 兑换 USD 的价格为实时更新。
VerifiedX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.01K USD
- VerifiedX 当天价格变化为 -0.25%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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VerifiedX (VFX) 价格表现 USD

今天内，VerifiedX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.010907918330741
在过去30天内，VerifiedX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.5607419510
在过去60天内，VerifiedX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +26.6122169110
在过去90天内，VerifiedX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.26640178730504629

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.010907918330741-0.25%
30天$ -0.5607419510-13.13%
60天$ +26.6122169110+623.24%
90天$ +4.26640178730504629+118,570.03%

VerifiedX (VFX) 价格分析

VerifiedX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3.18
$ 3.18$ 3.18

$ 4.28
$ 4.28$ 4.28

$ 5.01
$ 5.01$ 5.01

+0.02%

-0.25%

-13.13%

VerifiedX (VFX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.01K
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什么是VerifiedX (VFX)

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VerifiedX (VFX) 资源

白皮书
官网

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VFX 兑换为当地货币

1 VFX 兑换 AUD
A$6.7893
1 VFX 兑换 GBP
3.416
1 VFX 兑换 EUR
4.0992
1 VFX 兑换 USD
$4.27
1 VFX 兑换 MYR
RM19.0015
1 VFX 兑换 TRY
153.6346
1 VFX 兑换 JPY
¥648.8265
1 VFX 兑换 RUB
417.1363
1 VFX 兑换 INR
374.2655
1 VFX 兑换 IDR
Rp69,999.9888
1 VFX 兑换 PHP
247.9589
1 VFX 兑换 EGP
￡E.215.0799
1 VFX 兑换 BRL
R$24.8087
1 VFX 兑换 CAD
C$6.1061
1 VFX 兑换 BDT
523.075
1 VFX 兑换 NGN
6,392.19
1 VFX 兑换 UAH
177.7601
1 VFX 兑换 VES
Bs256.2
1 VFX 兑换 PKR
Rs1,196.0697
1 VFX 兑换 KZT
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1 VFX 兑换 THB
฿144.5395
1 VFX 兑换 TWD
NT$139.9706
1 VFX 兑换 CHF
Fr3.8857
1 VFX 兑换 HKD
HK$33.2206
1 VFX 兑换 MAD
.د.م42.8708