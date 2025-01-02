Verified USD 价格 (USDV)

USD

Verified USD (USDV) 实时价格图表

$0.993425
$0.993425$0.993425
-0.70%(1D)

今天 Verified USD (USDV) 的价格

今天 Verified USD (USDV) 的实时价格为 0.993425 USD。目前其市值为 $ 599.62K USD。USDV 兑换 USD 的价格为实时更新。
Verified USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.31K USD
- Verified USD 当天价格变化为 -0.73%
- 其循环供应量为 602.36K USD

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Verified USD (USDV) 价格表现 USD

今天内，Verified USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0073702708257577
在过去30天内，Verified USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0052913789
在过去60天内，Verified USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0046105847
在过去90天内，Verified USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014482339539464

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0073702708257577-0.73%
30天$ -0.0052913789-0.53%
60天$ -0.0046105847-0.46%
90天$ -0.0014482339539464-0.14%

Verified USD (USDV) 价格分析

Verified USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.993332
$ 0.993332$ 0.993332

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

-0.52%

-0.73%

-0.11%

Verified USD (USDV) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 599.62K
$ 599.62K$ 599.62K

$ 3.31K
$ 3.31K$ 3.31K

602.36K
602.36K 602.36K

什么是Verified USD (USDV)

A native omnichain stablecoin backed 1:1 with tokenized short-term treasuries and repos, and pegged to the equivalent value of 1 US dollar.

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Verified USD (USDV) 资源

官网

大家还在问：关于 Verified USD (USDV) 的其他问题

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USDV 兑换为当地货币

1 USDV 兑换 AUD
A$1.58948
1 USDV 兑换 GBP
0.79474
1 USDV 兑换 EUR
0.953688
1 USDV 兑换 USD
$0.993425
1 USDV 兑换 MYR
RM4.44060975
1 USDV 兑换 TRY
35.07783675
1 USDV 兑换 JPY
¥155.79884275
1 USDV 兑换 RUB
110.7668875
1 USDV 兑换 INR
85.196128
1 USDV 兑换 IDR
Rp16,022.98162775
1 USDV 兑换 PHP
57.52924175
1 USDV 兑换 EGP
￡E.50.43618725
1 USDV 兑换 BRL
R$6.159235
1 USDV 兑换 CAD
C$1.430532
1 USDV 兑换 BDT
118.7142875
1 USDV 兑换 NGN
1,535.42774575
1 USDV 兑换 UAH
41.83312675
1 USDV 兑换 VES
Bs50.664675
1 USDV 兑换 PKR
Rs276.8675475
1 USDV 兑换 KZT
521.47858525
1 USDV 兑换 THB
฿34.04467475
1 USDV 兑换 TWD
NT$32.663814
1 USDV 兑换 CHF
Fr0.8940825
1 USDV 兑换 HKD
HK$7.71891225
1 USDV 兑换 MAD
.د.م10.04352675