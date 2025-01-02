VeraOne 价格 (VRO)
今天 VeraOne (VRO) 的实时价格为 77.59 USD。目前其市值为 $ 22.98M USD。VRO 兑换 USD 的价格为实时更新。
VeraOne 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.35K USD
- VeraOne 当天价格变化为 +3.54%
- 其循环供应量为 295.61K USD
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今天内，VeraOne 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.65。
在过去30天内，VeraOne 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -6.9963989260。
在过去60天内，VeraOne 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -7.9327783230。
在过去90天内，VeraOne 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -6.68155624955618。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +2.65
|+3.54%
|30天
|$ -6.9963989260
|-9.01%
|60天
|$ -7.9327783230
|-10.22%
|90天
|$ -6.68155624955618
|-7.92%
VeraOne 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.74%
+3.54%
+3.82%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
VeraOne is a gold-backed stablecoin, made by the French leader in sales and safekeeping of physical gold and silver assets.
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|1 VRO 兑换 AUD
A$124.144
|1 VRO 兑换 GBP
￡62.072
|1 VRO 兑换 EUR
€74.4864
|1 VRO 兑换 USD
$77.59
|1 VRO 兑换 MYR
RM346.8273
|1 VRO 兑换 TRY
₺2,739.7029
|1 VRO 兑换 JPY
¥12,168.4397
|1 VRO 兑换 RUB
₽8,651.285
|1 VRO 兑换 INR
₹6,654.1184
|1 VRO 兑换 IDR
Rp1,251,451.4377
|1 VRO 兑换 PHP
₱4,493.2369
|1 VRO 兑换 EGP
￡E.3,939.2443
|1 VRO 兑换 BRL
R$481.058
|1 VRO 兑换 CAD
C$111.7296
|1 VRO 兑换 BDT
৳9,272.005
|1 VRO 兑换 NGN
₦119,922.3281
|1 VRO 兑换 UAH
₴3,267.3149
|1 VRO 兑换 VES
Bs3,957.09
|1 VRO 兑换 PKR
Rs21,624.333
|1 VRO 兑换 KZT
₸40,729.3187
|1 VRO 兑换 THB
฿2,659.0093
|1 VRO 兑换 TWD
NT$2,551.1592
|1 VRO 兑换 CHF
Fr69.831
|1 VRO 兑换 HKD
HK$602.8743
|1 VRO 兑换 MAD
.د.م784.4349