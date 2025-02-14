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Venus ETH 价格 (VETH)

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Venus ETH (VETH) 实时价格图表

$56.53
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-1.70%(1D)

今天 Venus ETH (VETH) 的价格

今天 Venus ETH (VETH) 的实时价格为 56.53 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Venus ETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Venus ETH 当天价格变化为 -1.73%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Venus ETH (VETH) 价格表现 USD

今天内，Venus ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.98895485980787
在过去30天内，Venus ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -9.1668821880
在过去60天内，Venus ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -18.1488830110
在过去90天内，Venus ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -8.82599058305162

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.98895485980787-1.73%
30天$ -9.1668821880-16.21%
60天$ -18.1488830110-32.10%
90天$ -8.82599058305162-13.50%

Venus ETH (VETH) 价格分析

Venus ETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 54.5
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$ 57.08
$ 57.08$ 57.08

$ 98.04
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-0.04%

-1.73%

-1.11%

Venus ETH (VETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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什么是Venus ETH (VETH)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

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Venus ETH (VETH) 资源

官网

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VETH 兑换为当地货币

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1 VETH 兑换 USD
$56.53
1 VETH 兑换 MYR
RM250.9932
1 VETH 兑换 TRY
2,046.386
1 VETH 兑换 JPY
¥8,643.437
1 VETH 兑换 RUB
5,059.435
1 VETH 兑换 INR
4,907.3693
1 VETH 兑换 IDR
Rp926,721.1632
1 VETH 兑换 PHP
3,274.7829
1 VETH 兑换 EGP
￡E.2,862.1139
1 VETH 兑换 BRL
R$325.6128
1 VETH 兑换 CAD
C$79.7073
1 VETH 兑换 BDT
6,831.0852
1 VETH 兑换 NGN
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1 VETH 兑换 UAH
2,361.8234
1 VETH 兑换 VES
Bs3,448.33
1 VETH 兑换 PKR
Rs15,799.0044
1 VETH 兑换 KZT
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1 VETH 兑换 THB
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1 VETH 兑换 TWD
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