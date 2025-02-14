Venus ETH 价格 (VETH)
今天 Venus ETH (VETH) 的实时价格为 56.53 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Venus ETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Venus ETH 当天价格变化为 -1.73%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Venus ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.98895485980787。
在过去30天内，Venus ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -9.1668821880。
在过去60天内，Venus ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -18.1488830110。
在过去90天内，Venus ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -8.82599058305162。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.98895485980787
|-1.73%
|30天
|$ -9.1668821880
|-16.21%
|60天
|$ -18.1488830110
|-32.10%
|90天
|$ -8.82599058305162
|-13.50%
Venus ETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.04%
-1.73%
-1.11%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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|1 VETH 兑换 AUD
A$89.3174
|1 VETH 兑换 GBP
￡44.6587
|1 VETH 兑换 EUR
€53.7035
|1 VETH 兑换 USD
$56.53
|1 VETH 兑换 MYR
RM250.9932
|1 VETH 兑换 TRY
₺2,046.386
|1 VETH 兑换 JPY
¥8,643.437
|1 VETH 兑换 RUB
₽5,059.435
|1 VETH 兑换 INR
₹4,907.3693
|1 VETH 兑换 IDR
Rp926,721.1632
|1 VETH 兑换 PHP
₱3,274.7829
|1 VETH 兑换 EGP
￡E.2,862.1139
|1 VETH 兑换 BRL
R$325.6128
|1 VETH 兑换 CAD
C$79.7073
|1 VETH 兑换 BDT
৳6,831.0852
|1 VETH 兑换 NGN
₦84,879.795
|1 VETH 兑换 UAH
₴2,361.8234
|1 VETH 兑换 VES
Bs3,448.33
|1 VETH 兑换 PKR
Rs15,799.0044
|1 VETH 兑换 KZT
₸28,279.1325
|1 VETH 兑换 THB
฿1,903.9304
|1 VETH 兑换 TWD
NT$1,851.9228
|1 VETH 兑换 CHF
Fr50.877
|1 VETH 兑换 HKD
HK$439.8034
|1 VETH 兑换 MAD
.د.م561.9082