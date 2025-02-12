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Venus DAI 价格 (VDAI)

USD

Venus DAI (VDAI) 实时价格图表

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今天 Venus DAI (VDAI) 的价格

今天 Venus DAI (VDAI) 的实时价格为 0.02490722 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VDAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Venus DAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Venus DAI 当天价格变化为 +0.01%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Venus DAI (VDAI) 价格表现 USD

今天内，Venus DAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Venus DAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001765971
在过去60天内，Venus DAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004106552
在过去90天内，Venus DAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006627243238586

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.01%
30天$ +0.0001765971+0.71%
60天$ +0.0004106552+1.65%
90天$ +0.0006627243238586+2.73%

Venus DAI (VDAI) 价格分析

Venus DAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 0.02525088
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+0.02%

+0.01%

+0.26%

Venus DAI (VDAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Venus DAI (VDAI)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

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Venus DAI (VDAI) 资源

官网

大家还在问：关于 Venus DAI (VDAI) 的其他问题

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VDAI 兑换为当地货币

1 VDAI 兑换 AUD
A$0.0393534076
1 VDAI 兑换 GBP
0.019925776
1 VDAI 兑换 EUR
0.0239109312
1 VDAI 兑换 USD
$0.02490722
1 VDAI 兑换 MYR
RM0.1113352734
1 VDAI 兑换 TRY
0.897905281
1 VDAI 兑换 JPY
¥3.8264962086
1 VDAI 兑换 RUB
2.4042939466
1 VDAI 兑换 INR
2.161946696
1 VDAI 兑换 IDR
Rp408.3150166368
1 VDAI 兑换 PHP
1.4486039152
1 VDAI 兑换 EGP
￡E.1.256569249
1 VDAI 兑换 BRL
R$0.1434655872
1 VDAI 兑换 CAD
C$0.0353682524
1 VDAI 兑换 BDT
3.015018981
1 VDAI 兑换 NGN
37.39819083
1 VDAI 兑换 UAH
1.0383820018
1 VDAI 兑换 VES
Bs1.4944332
1 VDAI 兑换 PKR
Rs6.9493634522
1 VDAI 兑换 KZT
12.5602129016
1 VDAI 兑换 THB
฿0.8510797074
1 VDAI 兑换 TWD
NT$0.8177040326
1 VDAI 兑换 CHF
Fr0.0226655702
1 VDAI 兑换 HKD
HK$0.1940272438
1 VDAI 兑换 MAD
.د.م0.2493212722