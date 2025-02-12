Venus BCH 价格 (VBCH)
今天 Venus BCH (VBCH) 的实时价格为 6.84 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VBCH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Venus BCH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Venus BCH 当天价格变化为 -3.53%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Venus BCH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.25094865340696。
在过去30天内，Venus BCH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.6515576720。
在过去60天内，Venus BCH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.6846521200。
在过去90天内，Venus BCH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.204040926171608。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.25094865340696
|-3.53%
|30天
|$ -1.6515576720
|-24.14%
|60天
|$ -2.6846521200
|-39.24%
|90天
|$ -2.204040926171608
|-24.37%
Venus BCH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.26%
-3.53%
-1.56%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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|1 VBCH 兑换 AUD
A$10.8072
|1 VBCH 兑换 GBP
￡5.472
|1 VBCH 兑换 EUR
€6.5664
|1 VBCH 兑换 USD
$6.84
|1 VBCH 兑换 MYR
RM30.5748
|1 VBCH 兑换 TRY
₺246.582
|1 VBCH 兑换 JPY
¥1,050.8292
|1 VBCH 兑换 RUB
₽660.2652
|1 VBCH 兑换 INR
₹593.712
|1 VBCH 兑换 IDR
Rp112,131.1296
|1 VBCH 兑换 PHP
₱397.8144
|1 VBCH 兑换 EGP
￡E.345.078
|1 VBCH 兑换 BRL
R$39.3984
|1 VBCH 兑换 CAD
C$9.7128
|1 VBCH 兑换 BDT
৳827.982
|1 VBCH 兑换 NGN
₦10,270.26
|1 VBCH 兑换 UAH
₴285.1596
|1 VBCH 兑换 VES
Bs410.4
|1 VBCH 兑换 PKR
Rs1,908.4284
|1 VBCH 兑换 KZT
₸3,449.2752
|1 VBCH 兑换 THB
฿233.7228
|1 VBCH 兑换 TWD
NT$224.5572
|1 VBCH 兑换 CHF
Fr6.2244
|1 VBCH 兑换 HKD
HK$53.2836
|1 VBCH 兑换 MAD
.د.م68.4684