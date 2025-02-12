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Venus BCH 价格 (VBCH)

USD

Venus BCH (VBCH) 实时价格图表

$6.84
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-3.50%(1D)

今天 Venus BCH (VBCH) 的价格

今天 Venus BCH (VBCH) 的实时价格为 6.84 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VBCH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Venus BCH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Venus BCH 当天价格变化为 -3.53%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Venus BCH (VBCH) 价格表现 USD

今天内，Venus BCH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.25094865340696
在过去30天内，Venus BCH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.6515576720
在过去60天内，Venus BCH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.6846521200
在过去90天内，Venus BCH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.204040926171608

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.25094865340696-3.53%
30天$ -1.6515576720-24.14%
60天$ -2.6846521200-39.24%
90天$ -2.204040926171608-24.37%

Venus BCH (VBCH) 价格分析

Venus BCH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 6.77
$ 6.77$ 6.77

$ 7.14
$ 7.14$ 7.14

$ 32.13
$ 32.13$ 32.13

-0.26%

-3.53%

-1.56%

Venus BCH (VBCH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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什么是Venus BCH (VBCH)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

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Venus BCH (VBCH) 资源

官网

大家还在问：关于 Venus BCH (VBCH) 的其他问题

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VBCH 兑换为当地货币

1 VBCH 兑换 AUD
A$10.8072
1 VBCH 兑换 GBP
5.472
1 VBCH 兑换 EUR
6.5664
1 VBCH 兑换 USD
$6.84
1 VBCH 兑换 MYR
RM30.5748
1 VBCH 兑换 TRY
246.582
1 VBCH 兑换 JPY
¥1,050.8292
1 VBCH 兑换 RUB
660.2652
1 VBCH 兑换 INR
593.712
1 VBCH 兑换 IDR
Rp112,131.1296
1 VBCH 兑换 PHP
397.8144
1 VBCH 兑换 EGP
￡E.345.078
1 VBCH 兑换 BRL
R$39.3984
1 VBCH 兑换 CAD
C$9.7128
1 VBCH 兑换 BDT
827.982
1 VBCH 兑换 NGN
10,270.26
1 VBCH 兑换 UAH
285.1596
1 VBCH 兑换 VES
Bs410.4
1 VBCH 兑换 PKR
Rs1,908.4284
1 VBCH 兑换 KZT
3,449.2752
1 VBCH 兑换 THB
฿233.7228
1 VBCH 兑换 TWD
NT$224.5572
1 VBCH 兑换 CHF
Fr6.2244
1 VBCH 兑换 HKD
HK$53.2836
1 VBCH 兑换 MAD
.د.م68.4684