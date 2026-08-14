Ventuals vHYPE 今日价格

Ventuals vHYPE (VHYPE) 今日实时价格为 $ 57.41，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 VHYPE 兑 USD 的汇率为 $ 57.41 每 VHYPE。

Ventuals vHYPE 目前市值在 $ 854,163 排名第 #-，流通供应量为 14.88K VHYPE。过去 24 小时内，VHYPE 的交易价格在 $ 57.41（低点）和 $ 57.89（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 75.86，而历史最低价为 $ 20.62。

短期表现方面，VHYPE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.11%。过去一天，总交易量达到 $ 2.96K。

Ventuals vHYPE（VHYPE）市场信息

市值 $ 854.16K$ 854.16K $ 854.16K 成交量（24H） $ 2.96K$ 2.96K $ 2.96K 完全稀释市值 $ 854.16K$ 854.16K $ 854.16K 流通量 14.88K 14.88K 14.88K 总供应量 14,877.08684667974 14,877.08684667974 14,877.08684667974

Ventuals vHYPE 的当前市值为 $ 854.16K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.96K。VHYPE 的流通量为 14.88K，总供应量是 14877.08684667974，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 854.16K。