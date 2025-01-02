Veno ETH 价格 (VETH)

USD

Veno ETH (VETH) 实时价格图表

$3,460.26
$3,460.26$3,460.26
+4.10%(1D)

今天 Veno ETH (VETH) 的价格

今天 Veno ETH (VETH) 的实时价格为 3,460.26 USD。目前其市值为 $ 4.01M USD。VETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Veno ETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 229.59K USD
- Veno ETH 当天价格变化为 +4.12%
- 其循环供应量为 1.16K USD

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Veno ETH (VETH) 价格表现 USD

今天内，Veno ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +137.05
在过去30天内，Veno ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -140.1315333240
在过去60天内，Veno ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,434.9452541540
在过去90天内，Veno ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,116.478561014192

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +137.05+4.12%
30天$ -140.1315333240-4.04%
60天$ +1,434.9452541540+41.47%
90天$ +1,116.478561014192+47.64%

Veno ETH (VETH) 价格分析

Veno ETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,305.54
$ 3,305.54$ 3,305.54

$ 3,483.54
$ 3,483.54$ 3,483.54

$ 4,083.99
$ 4,083.99$ 4,083.99

-0.26%

+4.12%

+2.85%

Veno ETH (VETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M

$ 229.59K
$ 229.59K$ 229.59K

1.16K
1.16K 1.16K

什么是Veno ETH (VETH)

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Veno ETH (VETH) 资源

官网

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VETH 兑换为当地货币

1 VETH 兑换 AUD
A$5,536.416
1 VETH 兑换 GBP
2,768.208
1 VETH 兑换 EUR
3,321.8496
1 VETH 兑换 USD
$3,460.26
1 VETH 兑换 MYR
RM15,467.3622
1 VETH 兑换 TRY
122,181.7806
1 VETH 兑换 JPY
¥542,672.5758
1 VETH 兑换 RUB
385,818.99
1 VETH 兑换 INR
296,751.8976
1 VETH 兑换 IDR
Rp55,810,637.3478
1 VETH 兑换 PHP
200,383.6566
1 VETH 兑换 EGP
￡E.175,677.4002
1 VETH 兑换 BRL
R$21,453.612
1 VETH 兑换 CAD
C$4,982.7744
1 VETH 兑换 BDT
413,501.07
1 VETH 兑换 NGN
5,348,143.2534
1 VETH 兑换 UAH
145,711.5486
1 VETH 兑换 VES
Bs176,473.26
1 VETH 兑换 PKR
Rs964,374.462
1 VETH 兑换 KZT
1,816,394.2818
1 VETH 兑换 THB
฿118,583.1102
1 VETH 兑换 TWD
NT$113,773.3488
1 VETH 兑换 CHF
Fr3,114.234
1 VETH 兑换 HKD
HK$26,886.2202
1 VETH 兑换 MAD
.د.م34,983.2286