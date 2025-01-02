Veno ETH 价格 (VETH)
今天 Veno ETH (VETH) 的实时价格为 3,460.26 USD。目前其市值为 $ 4.01M USD。VETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Veno ETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 229.59K USD
- Veno ETH 当天价格变化为 +4.12%
- 其循环供应量为 1.16K USD
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今天内，Veno ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +137.05。
在过去30天内，Veno ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -140.1315333240。
在过去60天内，Veno ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,434.9452541540。
在过去90天内，Veno ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,116.478561014192。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +137.05
|+4.12%
|30天
|$ -140.1315333240
|-4.04%
|60天
|$ +1,434.9452541540
|+41.47%
|90天
|$ +1,116.478561014192
|+47.64%
Veno ETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.26%
+4.12%
+2.85%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 VETH 兑换 AUD
A$5,536.416
|1 VETH 兑换 GBP
￡2,768.208
|1 VETH 兑换 EUR
€3,321.8496
|1 VETH 兑换 USD
$3,460.26
|1 VETH 兑换 MYR
RM15,467.3622
|1 VETH 兑换 TRY
₺122,181.7806
|1 VETH 兑换 JPY
¥542,672.5758
|1 VETH 兑换 RUB
₽385,818.99
|1 VETH 兑换 INR
₹296,751.8976
|1 VETH 兑换 IDR
Rp55,810,637.3478
|1 VETH 兑换 PHP
₱200,383.6566
|1 VETH 兑换 EGP
￡E.175,677.4002
|1 VETH 兑换 BRL
R$21,453.612
|1 VETH 兑换 CAD
C$4,982.7744
|1 VETH 兑换 BDT
৳413,501.07
|1 VETH 兑换 NGN
₦5,348,143.2534
|1 VETH 兑换 UAH
₴145,711.5486
|1 VETH 兑换 VES
Bs176,473.26
|1 VETH 兑换 PKR
Rs964,374.462
|1 VETH 兑换 KZT
₸1,816,394.2818
|1 VETH 兑换 THB
฿118,583.1102
|1 VETH 兑换 TWD
NT$113,773.3488
|1 VETH 兑换 CHF
Fr3,114.234
|1 VETH 兑换 HKD
HK$26,886.2202
|1 VETH 兑换 MAD
.د.م34,983.2286