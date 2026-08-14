VEMP Horizon 今日价格

VEMP Horizon (VEMP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.09%。当前 VEMP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VEMP。

VEMP Horizon 目前市值在 $ 25,211 排名第 #-，流通供应量为 500.00M VEMP。过去 24 小时内，VEMP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.655693，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VEMP 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.39%。过去一天，总交易量达到 --。

VEMP Horizon（VEMP）市场信息

市值 $ 25.21K$ 25.21K $ 25.21K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.21K$ 25.21K $ 25.21K 流通量 500.00M 500.00M 500.00M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

VEMP Horizon 的当前市值为 $ 25.21K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VEMP 的流通量为 500.00M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.21K。