Veloce 今日价格

Veloce (VEXT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 VEXT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VEXT。

Veloce 目前市值在 $ 8,247.35 排名第 #-，流通供应量为 217.88M VEXT。过去 24 小时内，VEXT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.706651，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VEXT 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -13.52%。过去一天，总交易量达到 --。

Veloce（VEXT）市场信息

市值 $ 8.25K$ 8.25K $ 8.25K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.36K$ 11.36K $ 11.36K 流通量 217.88M 217.88M 217.88M 总供应量 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Veloce 的当前市值为 $ 8.25K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VEXT 的流通量为 217.88M，总供应量是 300000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.36K。