VelasPad 价格 (VLXPAD)
今天 VelasPad (VLXPAD) 的实时价格为 0.00384641 USD。目前其市值为 $ 1.67M USD。VLXPAD 兑换 USD 的价格为实时更新。
VelasPad 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.56K USD
- VelasPad 当天价格变化为 +0.97%
- 其循环供应量为 433.72M USD
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今天内，VelasPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，VelasPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002886949。
在过去60天内，VelasPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002864452。
在过去90天内，VelasPad 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001292564276088825。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.97%
|30天
|$ -0.0002886949
|-7.50%
|60天
|$ +0.0002864452
|+7.45%
|90天
|$ +0.0001292564276088825
|+3.48%
VelasPad 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.74%
+0.97%
+8.53%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The First Launchpad on VELAS Blockchain, The fastest AVM Blockchain in the world to date. VLXPAD is a deflationary launchpad token which grants users platform access to exclusive IDO's, Staking Rewards, and much more. VLXPAD is incubated by the highly successful BlueZilla VC.
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|1 VLXPAD 兑换 AUD
A$0.006154256
|1 VLXPAD 兑换 GBP
￡0.003077128
|1 VLXPAD 兑换 EUR
€0.0036925536
|1 VLXPAD 兑换 USD
$0.00384641
|1 VLXPAD 兑换 MYR
RM0.0171934527
|1 VLXPAD 兑换 TRY
₺0.1358167371
|1 VLXPAD 兑换 JPY
¥0.6032324803
|1 VLXPAD 兑换 RUB
₽0.428874715
|1 VLXPAD 兑换 INR
₹0.3298681216
|1 VLXPAD 兑换 IDR
Rp62.0388622823
|1 VLXPAD 兑换 PHP
₱0.2227456031
|1 VLXPAD 兑换 EGP
￡E.0.1952822357
|1 VLXPAD 兑换 BRL
R$0.023847742
|1 VLXPAD 兑换 CAD
C$0.0055388304
|1 VLXPAD 兑换 BDT
৳0.459645995
|1 VLXPAD 兑换 NGN
₦5.9449728319
|1 VLXPAD 兑换 UAH
₴0.1619723251
|1 VLXPAD 兑换 VES
Bs0.19616691
|1 VLXPAD 兑换 PKR
Rs1.071994467
|1 VLXPAD 兑换 KZT
₸2.0190960013
|1 VLXPAD 兑换 THB
฿0.1318164707
|1 VLXPAD 兑换 TWD
NT$0.1264699608
|1 VLXPAD 兑换 CHF
Fr0.003461769
|1 VLXPAD 兑换 HKD
HK$0.0298866057
|1 VLXPAD 兑换 MAD
.د.م0.0388872051