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VEGA 价格 (VEGA)

USD

VEGA (VEGA) 实时价格图表

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-8.40%(1D)

今天 VEGA (VEGA) 的价格

今天 VEGA (VEGA) 的实时价格为 0.00003692 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VEGA 兑换 USD 的价格为实时更新。
VEGA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.77 USD
- VEGA 当天价格变化为 -8.46%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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VEGA (VEGA) 价格表现 USD

今天内，VEGA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，VEGA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000139935
在过去60天内，VEGA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000286400
在过去90天内，VEGA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-8.46%
30天$ -0.0000139935-37.90%
60天$ -0.0000286400-77.57%
90天$ 0--

VEGA (VEGA) 价格分析

VEGA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00003645
$ 0.00003645$ 0.00003645

$ 0.00004055
$ 0.00004055$ 0.00004055

$ 0.247986
$ 0.247986$ 0.247986

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-8.46%

+5.35%

VEGA (VEGA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.77
$ 9.77$ 9.77

0.00
0.00 0.00

什么是VEGA (VEGA)

VEGA (Mis-20) adopts the dual governance mechanism of Inscription (MIS-20) + TOKEN ($VEGA), aiming to provide liquidity and consensus growth for the Metis ecosystem.

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VEGA (VEGA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 VEGA (VEGA) 的其他问题

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VEGA 兑换为当地货币

1 VEGA 兑换 AUD
A$0.0000594412
1 VEGA 兑换 GBP
0.0000302744
1 VEGA 兑换 EUR
0.0000358124
1 VEGA 兑换 USD
$0.00003692
1 VEGA 兑换 MYR
RM0.00016614
1 VEGA 兑换 TRY
0.0013080756
1 VEGA 兑换 JPY
¥0.0057694884
1 VEGA 兑换 RUB
0.0037839308
1 VEGA 兑换 INR
0.0031965336
1 VEGA 兑换 IDR
Rp0.6052458048
1 VEGA 兑换 PHP
0.002161666
1 VEGA 兑换 EGP
￡E.0.001860768
1 VEGA 兑换 BRL
R$0.000225212
1 VEGA 兑换 CAD
C$0.0000531648
1 VEGA 兑换 BDT
0.00448578
1 VEGA 兑换 NGN
0.0575076996
1 VEGA 兑换 UAH
0.0015547012
1 VEGA 兑换 VES
Bs0.00199368
1 VEGA 兑换 PKR
Rs0.0102925576
1 VEGA 兑换 KZT
0.0195963976
1 VEGA 兑换 THB
฿0.0012696788
1 VEGA 兑换 TWD
NT$0.0012142988
1 VEGA 兑换 CHF
Fr0.0000335972
1 VEGA 兑换 HKD
HK$0.0002872376
1 VEGA 兑换 MAD
.د.م0.0003706768