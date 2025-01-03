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Vector Reserve Staked vETH 价格 (SVETH)

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Vector Reserve Staked vETH (SVETH) 实时价格图表

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今天 Vector Reserve Staked vETH (SVETH) 的价格

今天 Vector Reserve Staked vETH (SVETH) 的实时价格为 4,165.79 USD。目前其市值为 $ 156.42K USD。SVETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vector Reserve Staked vETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 91.63 USD
- Vector Reserve Staked vETH 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 37.55 USD

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Vector Reserve Staked vETH (SVETH) 价格表现 USD

今天内，Vector Reserve Staked vETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Vector Reserve Staked vETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -299.7615002410
在过去60天内，Vector Reserve Staked vETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,312.0088952360
在过去90天内，Vector Reserve Staked vETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,179.375248955545

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -299.7615002410-7.19%
60天$ +1,312.0088952360+31.49%
90天$ +1,179.375248955545+39.49%

Vector Reserve Staked vETH (SVETH) 价格分析

Vector Reserve Staked vETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 4,781.82
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Vector Reserve Staked vETH (SVETH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 156.42K
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$ 91.63
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37.55
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什么是Vector Reserve Staked vETH (SVETH)

Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking.

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Vector Reserve Staked vETH (SVETH) 资源

白皮书
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$4,165.79
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RM18,621.0813
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