Vector Reserve Staked vETH 价格 (SVETH)
今天 Vector Reserve Staked vETH (SVETH) 的实时价格为 4,165.79 USD。目前其市值为 $ 156.42K USD。SVETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vector Reserve Staked vETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 91.63 USD
- Vector Reserve Staked vETH 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 37.55 USD
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今天内，Vector Reserve Staked vETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Vector Reserve Staked vETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -299.7615002410。
在过去60天内，Vector Reserve Staked vETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,312.0088952360。
在过去90天内，Vector Reserve Staked vETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,179.375248955545。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -299.7615002410
|-7.19%
|60天
|$ +1,312.0088952360
|+31.49%
|90天
|$ +1,179.375248955545
|+39.49%
Vector Reserve Staked vETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-4.13%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking.
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|1 SVETH 兑换 AUD
A$6,706.9219
|1 SVETH 兑换 GBP
￡3,332.632
|1 SVETH 兑换 EUR
€4,040.8163
|1 SVETH 兑换 USD
$4,165.79
|1 SVETH 兑换 MYR
RM18,621.0813
|1 SVETH 兑换 TRY
₺147,177.3607
|1 SVETH 兑换 JPY
¥655,695.346
|1 SVETH 兑换 RUB
₽462,444.3479
|1 SVETH 兑换 INR
₹357,299.8083
|1 SVETH 兑换 IDR
Rp67,190,151.8837
|1 SVETH 兑换 PHP
₱241,615.82
|1 SVETH 兑换 EGP
￡E.211,497.1583
|1 SVETH 兑换 BRL
R$25,661.2664
|1 SVETH 兑换 CAD
C$5,998.7376
|1 SVETH 兑换 BDT
৳497,811.905
|1 SVETH 兑换 NGN
₦6,438,603.3661
|1 SVETH 兑换 UAH
₴175,421.4169
|1 SVETH 兑换 VES
Bs212,455.29
|1 SVETH 兑换 PKR
Rs1,161,005.673
|1 SVETH 兑换 KZT
₸2,186,748.1447
|1 SVETH 兑换 THB
฿143,261.5181
|1 SVETH 兑换 TWD
NT$137,096.1489
|1 SVETH 兑换 CHF
Fr3,790.8689
|1 SVETH 兑换 HKD
HK$32,368.1883
|1 SVETH 兑换 MAD
.د.م42,116.1369