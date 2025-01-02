VCGamers 价格 (VCG)
今天 VCGamers (VCG) 的实时价格为 0.00845554 USD。目前其市值为 $ 845.55K USD。VCG 兑换 USD 的价格为实时更新。
VCGamers 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.14K USD
- VCGamers 当天价格变化为 -4.83%
- 其循环供应量为 100.00M USD
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今天内，VCGamers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000429646819508007。
在过去30天内，VCGamers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000493769。
在过去60天内，VCGamers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0010443724。
在过去90天内，VCGamers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001295155290854474。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000429646819508007
|-4.83%
|30天
|$ +0.0000493769
|+0.58%
|60天
|$ +0.0010443724
|+12.35%
|90天
|$ +0.001295155290854474
|+18.09%
VCGamers 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.21%
-4.83%
+2.30%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$VCG is developed on top of a social commerce platform that connects gamers and enables them to buy and sell digital gaming items and gaming NFTs. This gives $VCG a real practical utility within the VCGamers ecosystem. Embrace a platform where gamers and blockchain converge!
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|1 VCG 兑换 AUD
A$0.013528864
|1 VCG 兑换 GBP
￡0.006764432
|1 VCG 兑换 EUR
€0.0081173184
|1 VCG 兑换 USD
$0.00845554
|1 VCG 兑换 MYR
RM0.0377962638
|1 VCG 兑换 TRY
₺0.2985651174
|1 VCG 兑换 JPY
¥1.3260823382
|1 VCG 兑换 RUB
₽0.94279271
|1 VCG 兑换 INR
₹0.7251471104
|1 VCG 兑换 IDR
Rp136.3796583262
|1 VCG 兑换 PHP
₱0.4896603214
|1 VCG 兑换 EGP
￡E.0.4292877658
|1 VCG 兑换 BRL
R$0.052424348
|1 VCG 兑换 CAD
C$0.0121759776
|1 VCG 兑换 BDT
৳1.01043703
|1 VCG 兑换 NGN
₦13.0687980686
|1 VCG 兑换 UAH
₴0.3560627894
|1 VCG 兑换 VES
Bs0.43123254
|1 VCG 兑换 PKR
Rs2.356558998
|1 VCG 兑换 KZT
₸4.4385666122
|1 VCG 兑换 THB
฿0.2897713558
|1 VCG 兑换 TWD
NT$0.2780181552
|1 VCG 兑换 CHF
Fr0.007609986
|1 VCG 兑换 HKD
HK$0.0656995458
|1 VCG 兑换 MAD
.د.م0.0854855094