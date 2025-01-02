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VCGamers 价格 (VCG)

USD

VCGamers (VCG) 实时价格图表

$0.00845554
$0.00845554$0.00845554
-4.80%(1D)

今天 VCGamers (VCG) 的价格

今天 VCGamers (VCG) 的实时价格为 0.00845554 USD。目前其市值为 $ 845.55K USD。VCG 兑换 USD 的价格为实时更新。
VCGamers 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.14K USD
- VCGamers 当天价格变化为 -4.83%
- 其循环供应量为 100.00M USD

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VCGamers (VCG) 价格表现 USD

今天内，VCGamers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000429646819508007
在过去30天内，VCGamers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000493769
在过去60天内，VCGamers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0010443724
在过去90天内，VCGamers 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001295155290854474

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000429646819508007-4.83%
30天$ +0.0000493769+0.58%
60天$ +0.0010443724+12.35%
90天$ +0.001295155290854474+18.09%

VCGamers (VCG) 价格分析

VCGamers 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.008429
$ 0.008429$ 0.008429

$ 0.009018
$ 0.009018$ 0.009018

$ 0.19225
$ 0.19225$ 0.19225

-0.21%

-4.83%

+2.30%

VCGamers (VCG) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 845.55K
$ 845.55K$ 845.55K

$ 3.14K
$ 3.14K$ 3.14K

100.00M
100.00M 100.00M

什么是VCGamers (VCG)

$VCG is developed on top of a social commerce platform that connects gamers and enables them to buy and sell digital gaming items and gaming NFTs. This gives $VCG a real practical utility within the VCGamers ecosystem. Embrace a platform where gamers and blockchain converge!

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VCGamers (VCG) 资源

官网

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VCG 兑换为当地货币

1 VCG 兑换 AUD
A$0.013528864
1 VCG 兑换 GBP
0.006764432
1 VCG 兑换 EUR
0.0081173184
1 VCG 兑换 USD
$0.00845554
1 VCG 兑换 MYR
RM0.0377962638
1 VCG 兑换 TRY
0.2985651174
1 VCG 兑换 JPY
¥1.3260823382
1 VCG 兑换 RUB
0.94279271
1 VCG 兑换 INR
0.7251471104
1 VCG 兑换 IDR
Rp136.3796583262
1 VCG 兑换 PHP
0.4896603214
1 VCG 兑换 EGP
￡E.0.4292877658
1 VCG 兑换 BRL
R$0.052424348
1 VCG 兑换 CAD
C$0.0121759776
1 VCG 兑换 BDT
1.01043703
1 VCG 兑换 NGN
13.0687980686
1 VCG 兑换 UAH
0.3560627894
1 VCG 兑换 VES
Bs0.43123254
1 VCG 兑换 PKR
Rs2.356558998
1 VCG 兑换 KZT
4.4385666122
1 VCG 兑换 THB
฿0.2897713558
1 VCG 兑换 TWD
NT$0.2780181552
1 VCG 兑换 CHF
Fr0.007609986
1 VCG 兑换 HKD
HK$0.0656995458
1 VCG 兑换 MAD
.د.م0.0854855094