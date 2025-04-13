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VaultX 价格 (VAX)

USD

VaultX (VAX) 实时价格图表

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0.00%(1D)

今天 VaultX (VAX) 的价格

今天 VaultX (VAX) 的实时价格为 0.04400288 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VAX 兑换 USD 的价格为实时更新。
VaultX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 134.56K USD
- VaultX 当天价格变化为 +0.03%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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VaultX (VAX) 价格表现 USD

今天内，VaultX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，VaultX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，VaultX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，VaultX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.03%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

VaultX (VAX) 价格分析

VaultX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04387101
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$ 0.04443443
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$ 0.0448305
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-0.07%

+0.03%

-0.22%

VaultX (VAX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 134.56K
$ 134.56K$ 134.56K

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什么是VaultX (VAX)

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VaultX (VAX) 资源

官网

大家还在问：关于 VaultX (VAX) 的其他问题

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VAX 兑换为当地货币

1 VAX 兑换 VND
1,128.27784608
1 VAX 兑换 AUD
A$0.0699645792
1 VAX 兑换 GBP
0.0334421888
1 VAX 兑换 EUR
0.0387225344
1 VAX 兑换 USD
$0.04400288
1 VAX 兑换 MYR
RM0.1944927296
1 VAX 兑换 TRY
1.6747496128
1 VAX 兑换 JPY
¥6.3148533088
1 VAX 兑换 RUB
3.6601595584
1 VAX 兑换 INR
3.7824875648
1 VAX 兑换 IDR
Rp733.3810399808
1 VAX 兑换 KRW
62.503890896
1 VAX 兑换 PHP
2.5160846784
1 VAX 兑换 EGP
￡E.2.2564676864
1 VAX 兑换 BRL
R$0.2578568768
1 VAX 兑换 CAD
C$0.0607239744
1 VAX 兑换 BDT
5.3353492
1 VAX 兑换 NGN
69.9566586816
1 VAX 兑换 UAH
1.8177589728
1 VAX 兑换 VES
Bs3.12420448
1 VAX 兑换 PKR
Rs12.3115657952
1 VAX 兑换 KZT
22.6931652736
1 VAX 兑换 THB
฿1.4727763936
1 VAX 兑换 TWD
NT$1.4243732256
1 VAX 兑换 AED
د.إ0.1614905696
1 VAX 兑换 CHF
Fr0.0356423328
1 VAX 兑换 HKD
HK$0.34102232
1 VAX 兑换 MAD
.د.م0.4083467264
1 VAX 兑换 MXN
$0.893258464