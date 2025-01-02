Vaultka 价格 (VKA)
今天 Vaultka (VKA) 的实时价格为 0.03001226 USD。目前其市值为 $ 1.21M USD。VKA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vaultka 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 29.66K USD
- Vaultka 当天价格变化为 +35.30%
- 其循环供应量为 40.37M USD
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今天内，Vaultka 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00783036。
在过去30天内，Vaultka 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0128160543。
在过去60天内，Vaultka 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0079062587。
在过去90天内，Vaultka 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02735695837896996。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00783036
|+35.30%
|30天
|$ -0.0128160543
|-42.70%
|60天
|$ -0.0079062587
|-26.34%
|90天
|$ -0.02735695837896996
|-47.68%
Vaultka 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.87%
+35.30%
-19.17%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Vaultka is a DeFi protocol with clear market positioning as the catalyst of Decentralized Perpetual Exchange (Perp DEX) on Arbitrum $VKA is the Governance token of Vaultka Utility: Reward Boosts Protocol fee share Voting gauges Deflationary mechanism Leaderboard points
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|1 VKA 兑换 AUD
A$0.048019616
|1 VKA 兑换 GBP
￡0.024009808
|1 VKA 兑换 EUR
€0.0288117696
|1 VKA 兑换 USD
$0.03001226
|1 VKA 兑换 MYR
RM0.1341548022
|1 VKA 兑换 TRY
₺1.0597329006
|1 VKA 兑换 JPY
¥4.7068227358
|1 VKA 兑换 RUB
₽3.34636699
|1 VKA 兑换 INR
₹2.5738514176
|1 VKA 兑换 IDR
Rp484.0686419078
|1 VKA 兑换 PHP
₱1.7380099766
|1 VKA 兑换 EGP
￡E.1.5237224402
|1 VKA 兑换 BRL
R$0.186076012
|1 VKA 兑换 CAD
C$0.0432176544
|1 VKA 兑换 BDT
৳3.58646507
|1 VKA 兑换 NGN
₦46.3866489334
|1 VKA 兑换 UAH
₴1.2638162686
|1 VKA 兑换 VES
Bs1.53062526
|1 VKA 兑换 PKR
Rs8.364416862
|1 VKA 兑换 KZT
₸15.7543356418
|1 VKA 兑换 THB
฿1.0285201502
|1 VKA 兑换 TWD
NT$0.9868031088
|1 VKA 兑换 CHF
Fr0.027011034
|1 VKA 兑换 HKD
HK$0.2331952602
|1 VKA 兑换 MAD
.د.م0.3034239486