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Vaultka 价格 (VKA)

USD

Vaultka (VKA) 实时价格图表

$0.03001226
$0.03001226$0.03001226
+35.30%(1D)

今天 Vaultka (VKA) 的价格

今天 Vaultka (VKA) 的实时价格为 0.03001226 USD。目前其市值为 $ 1.21M USD。VKA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vaultka 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 29.66K USD
- Vaultka 当天价格变化为 +35.30%
- 其循环供应量为 40.37M USD

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Vaultka (VKA) 价格表现 USD

今天内，Vaultka 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00783036
在过去30天内，Vaultka 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0128160543
在过去60天内，Vaultka 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0079062587
在过去90天内，Vaultka 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02735695837896996

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00783036+35.30%
30天$ -0.0128160543-42.70%
60天$ -0.0079062587-26.34%
90天$ -0.02735695837896996-47.68%

Vaultka (VKA) 价格分析

Vaultka 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02065347
$ 0.02065347$ 0.02065347

$ 0.03046121
$ 0.03046121$ 0.03046121

$ 0.300445
$ 0.300445$ 0.300445

-0.87%

+35.30%

-19.17%

Vaultka (VKA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

$ 29.66K
$ 29.66K$ 29.66K

40.37M
40.37M 40.37M

什么是Vaultka (VKA)

Vaultka is a DeFi protocol with clear market positioning as the catalyst of Decentralized Perpetual Exchange (Perp DEX) on Arbitrum $VKA is the Governance token of Vaultka Utility: Reward Boosts Protocol fee share Voting gauges Deflationary mechanism Leaderboard points

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Vaultka (VKA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Vaultka (VKA) 的其他问题

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VKA 兑换为当地货币

1 VKA 兑换 AUD
A$0.048019616
1 VKA 兑换 GBP
0.024009808
1 VKA 兑换 EUR
0.0288117696
1 VKA 兑换 USD
$0.03001226
1 VKA 兑换 MYR
RM0.1341548022
1 VKA 兑换 TRY
1.0597329006
1 VKA 兑换 JPY
¥4.7068227358
1 VKA 兑换 RUB
3.34636699
1 VKA 兑换 INR
2.5738514176
1 VKA 兑换 IDR
Rp484.0686419078
1 VKA 兑换 PHP
1.7380099766
1 VKA 兑换 EGP
￡E.1.5237224402
1 VKA 兑换 BRL
R$0.186076012
1 VKA 兑换 CAD
C$0.0432176544
1 VKA 兑换 BDT
3.58646507
1 VKA 兑换 NGN
46.3866489334
1 VKA 兑换 UAH
1.2638162686
1 VKA 兑换 VES
Bs1.53062526
1 VKA 兑换 PKR
Rs8.364416862
1 VKA 兑换 KZT
15.7543356418
1 VKA 兑换 THB
฿1.0285201502
1 VKA 兑换 TWD
NT$0.9868031088
1 VKA 兑换 CHF
Fr0.027011034
1 VKA 兑换 HKD
HK$0.2331952602
1 VKA 兑换 MAD
.د.م0.3034239486