Vaulted Bellscoin 价格 (VBELLS)
今天 Vaulted Bellscoin (VBELLS) 的实时价格为 0.496049 USD。目前其市值为 $ 395.37K USD。VBELLS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vaulted Bellscoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.95K USD
- Vaulted Bellscoin 当天价格变化为 +37.12%
- 其循环供应量为 818.30K USD
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今天内，Vaulted Bellscoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.134284。
在过去30天内，Vaulted Bellscoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1954720768。
在过去60天内，Vaulted Bellscoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3314581064。
在过去90天内，Vaulted Bellscoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.134284
|+37.12%
|30天
|$ -0.1954720768
|-39.40%
|60天
|$ -0.3314581064
|-66.81%
|90天
|$ 0
|--
Vaulted Bellscoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+15.03%
+37.12%
-10.91%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Vaulted Bellscoin is a non-custodial wrapped form of Bellscoin ($BELLS) bridged permissionlessly to the Ethereum network using the Televault protocol. Televault is a permissionless and trust-minimized cross-chain bridge that enables anyone to "teleport" fungible assets from UTXO-based blockchains (e.g. BTC, LTC, DOGE, BEL) to Ethereum by leveraging Emblem Vault, the leading protocol for cross-chain NFTs.
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|1 VBELLS 兑换 AUD
A$0.79863889
|1 VBELLS 兑换 GBP
￡0.40179969
|1 VBELLS 兑换 EUR
€0.48116753
|1 VBELLS 兑换 USD
$0.496049
|1 VBELLS 兑换 MYR
RM2.2322205
|1 VBELLS 兑换 TRY
₺17.60477901
|1 VBELLS 兑换 JPY
¥78.10291505
|1 VBELLS 兑换 RUB
₽50.98887671
|1 VBELLS 兑换 INR
₹42.94296193
|1 VBELLS 兑换 IDR
Rp8,131.94951856
|1 VBELLS 兑换 PHP
₱29.0684714
|1 VBELLS 兑换 EGP
￡E.25.05543499
|1 VBELLS 兑换 BRL
R$3.03085939
|1 VBELLS 兑换 CAD
C$0.70935007
|1 VBELLS 兑换 BDT
৳59.95248214
|1 VBELLS 兑换 NGN
₦766.68837391
|1 VBELLS 兑换 UAH
₴21.0324776
|1 VBELLS 兑换 VES
Bs26.290597
|1 VBELLS 兑换 PKR
Rs138.2488563
|1 VBELLS 兑换 KZT
₸263.43178194
|1 VBELLS 兑换 THB
฿17.20297932
|1 VBELLS 兑换 TWD
NT$16.35473553
|1 VBELLS 兑换 CHF
Fr0.45140459
|1 VBELLS 兑换 HKD
HK$3.85926122
|1 VBELLS 兑换 MAD
.د.م4.98529245