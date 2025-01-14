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Vaulted Bellscoin 价格 (VBELLS)

USD

Vaulted Bellscoin (VBELLS) 实时价格图表

$0.496049
$0.496049$0.496049
+37.10%(1D)

今天 Vaulted Bellscoin (VBELLS) 的价格

今天 Vaulted Bellscoin (VBELLS) 的实时价格为 0.496049 USD。目前其市值为 $ 395.37K USD。VBELLS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vaulted Bellscoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.95K USD
- Vaulted Bellscoin 当天价格变化为 +37.12%
- 其循环供应量为 818.30K USD

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Vaulted Bellscoin (VBELLS) 价格表现 USD

今天内，Vaulted Bellscoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.134284
在过去30天内，Vaulted Bellscoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1954720768
在过去60天内，Vaulted Bellscoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3314581064
在过去90天内，Vaulted Bellscoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.134284+37.12%
30天$ -0.1954720768-39.40%
60天$ -0.3314581064-66.81%
90天$ 0--

Vaulted Bellscoin (VBELLS) 价格分析

Vaulted Bellscoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.354057
$ 0.354057$ 0.354057

$ 0.483158
$ 0.483158$ 0.483158

$ 2.17
$ 2.17$ 2.17

+15.03%

+37.12%

-10.91%

Vaulted Bellscoin (VBELLS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 395.37K
$ 395.37K$ 395.37K

$ 1.95K
$ 1.95K$ 1.95K

818.30K
818.30K 818.30K

什么是Vaulted Bellscoin (VBELLS)

Vaulted Bellscoin is a non-custodial wrapped form of Bellscoin ($BELLS) bridged permissionlessly to the Ethereum network using the Televault protocol. Televault is a permissionless and trust-minimized cross-chain bridge that enables anyone to "teleport" fungible assets from UTXO-based blockchains (e.g. BTC, LTC, DOGE, BEL) to Ethereum by leveraging Emblem Vault, the leading protocol for cross-chain NFTs.

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Vaulted Bellscoin (VBELLS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Vaulted Bellscoin (VBELLS) 的其他问题

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VBELLS 兑换为当地货币

1 VBELLS 兑换 AUD
A$0.79863889
1 VBELLS 兑换 GBP
0.40179969
1 VBELLS 兑换 EUR
0.48116753
1 VBELLS 兑换 USD
$0.496049
1 VBELLS 兑换 MYR
RM2.2322205
1 VBELLS 兑换 TRY
17.60477901
1 VBELLS 兑换 JPY
¥78.10291505
1 VBELLS 兑换 RUB
50.98887671
1 VBELLS 兑换 INR
42.94296193
1 VBELLS 兑换 IDR
Rp8,131.94951856
1 VBELLS 兑换 PHP
29.0684714
1 VBELLS 兑换 EGP
￡E.25.05543499
1 VBELLS 兑换 BRL
R$3.03085939
1 VBELLS 兑换 CAD
C$0.70935007
1 VBELLS 兑换 BDT
59.95248214
1 VBELLS 兑换 NGN
766.68837391
1 VBELLS 兑换 UAH
21.0324776
1 VBELLS 兑换 VES
Bs26.290597
1 VBELLS 兑换 PKR
Rs138.2488563
1 VBELLS 兑换 KZT
263.43178194
1 VBELLS 兑换 THB
฿17.20297932
1 VBELLS 兑换 TWD
NT$16.35473553
1 VBELLS 兑换 CHF
Fr0.45140459
1 VBELLS 兑换 HKD
HK$3.85926122
1 VBELLS 兑换 MAD
.د.م4.98529245