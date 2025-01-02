VaultCraft 价格 (VCX)
今天 VaultCraft (VCX) 的实时价格为 0.01698299 USD。目前其市值为 $ 12.84M USD。VCX 兑换 USD 的价格为实时更新。
VaultCraft 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 498.85 USD
- VaultCraft 当天价格变化为 +0.41%
- 其循环供应量为 756.34M USD
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今天内，VaultCraft 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，VaultCraft 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0094986695。
在过去60天内，VaultCraft 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0089736607。
在过去90天内，VaultCraft 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.009947780710019765。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.41%
|30天
|$ -0.0094986695
|-55.93%
|60天
|$ -0.0089736607
|-52.83%
|90天
|$ -0.009947780710019765
|-36.93%
VaultCraft 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+0.41%
+5.91%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
VaultCraft is your no-code, DeFi toolkit for building automated, non-custodial yield strategies on any evm-chain.
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|1 VCX 兑换 AUD
A$0.027172784
|1 VCX 兑换 GBP
￡0.013586392
|1 VCX 兑换 EUR
€0.0163036704
|1 VCX 兑换 USD
$0.01698299
|1 VCX 兑换 MYR
RM0.0759139653
|1 VCX 兑换 TRY
₺0.5996693769
|1 VCX 兑换 JPY
¥2.6634423217
|1 VCX 兑换 RUB
₽1.893603385
|1 VCX 兑换 INR
₹1.4564612224
|1 VCX 兑换 IDR
Rp273.9191551997
|1 VCX 兑换 PHP
₱0.9834849509
|1 VCX 兑换 EGP
￡E.0.8622264023
|1 VCX 兑换 BRL
R$0.105294538
|1 VCX 兑换 CAD
C$0.0244555056
|1 VCX 兑换 BDT
৳2.029467305
|1 VCX 兑换 NGN
₦26.2487395141
|1 VCX 兑换 UAH
₴0.7151537089
|1 VCX 兑换 VES
Bs0.86613249
|1 VCX 兑换 PKR
Rs4.733159313
|1 VCX 兑换 KZT
₸8.9148809407
|1 VCX 兑换 THB
฿0.5820070673
|1 VCX 兑换 TWD
NT$0.5584007112
|1 VCX 兑换 CHF
Fr0.015284691
|1 VCX 兑换 HKD
HK$0.1319578323
|1 VCX 兑换 MAD
.د.م0.1716980289