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VaultCraft 价格 (VCX)

USD

VaultCraft (VCX) 实时价格图表

$0.01698299
$0.01698299$0.01698299
+0.60%(1D)

今天 VaultCraft (VCX) 的价格

今天 VaultCraft (VCX) 的实时价格为 0.01698299 USD。目前其市值为 $ 12.84M USD。VCX 兑换 USD 的价格为实时更新。
VaultCraft 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 498.85 USD
- VaultCraft 当天价格变化为 +0.41%
- 其循环供应量为 756.34M USD

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VaultCraft (VCX) 价格表现 USD

今天内，VaultCraft 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，VaultCraft 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0094986695
在过去60天内，VaultCraft 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0089736607
在过去90天内，VaultCraft 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.009947780710019765

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.41%
30天$ -0.0094986695-55.93%
60天$ -0.0089736607-52.83%
90天$ -0.009947780710019765-36.93%

VaultCraft (VCX) 价格分析

VaultCraft 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0168181
$ 0.0168181$ 0.0168181

$ 0.01699788
$ 0.01699788$ 0.01699788

$ 0.156593
$ 0.156593$ 0.156593

--

+0.41%

+5.91%

VaultCraft (VCX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 12.84M
$ 12.84M$ 12.84M

$ 498.85
$ 498.85$ 498.85

756.34M
756.34M 756.34M

什么是VaultCraft (VCX)

VaultCraft is your no-code, DeFi toolkit for building automated, non-custodial yield strategies on any evm-chain.

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VaultCraft (VCX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 VaultCraft (VCX) 的其他问题

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VCX 兑换为当地货币

1 VCX 兑换 AUD
A$0.027172784
1 VCX 兑换 GBP
0.013586392
1 VCX 兑换 EUR
0.0163036704
1 VCX 兑换 USD
$0.01698299
1 VCX 兑换 MYR
RM0.0759139653
1 VCX 兑换 TRY
0.5996693769
1 VCX 兑换 JPY
¥2.6634423217
1 VCX 兑换 RUB
1.893603385
1 VCX 兑换 INR
1.4564612224
1 VCX 兑换 IDR
Rp273.9191551997
1 VCX 兑换 PHP
0.9834849509
1 VCX 兑换 EGP
￡E.0.8622264023
1 VCX 兑换 BRL
R$0.105294538
1 VCX 兑换 CAD
C$0.0244555056
1 VCX 兑换 BDT
2.029467305
1 VCX 兑换 NGN
26.2487395141
1 VCX 兑换 UAH
0.7151537089
1 VCX 兑换 VES
Bs0.86613249
1 VCX 兑换 PKR
Rs4.733159313
1 VCX 兑换 KZT
8.9148809407
1 VCX 兑换 THB
฿0.5820070673
1 VCX 兑换 TWD
NT$0.5584007112
1 VCX 兑换 CHF
Fr0.015284691
1 VCX 兑换 HKD
HK$0.1319578323
1 VCX 兑换 MAD
.د.م0.1716980289