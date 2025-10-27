Vault Finance（VFI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000191 $ 0.0000191 $ 0.0000191 24H最低价 $ 0.00001994 $ 0.00001994 $ 0.00001994 24H最高价 24H最低价 $ 0.0000191$ 0.0000191 $ 0.0000191 24H最高价 $ 0.00001994$ 0.00001994 $ 0.00001994 历史最高 $ 0.00017485$ 0.00017485 $ 0.00017485 最低价 $ 0.00001888$ 0.00001888 $ 0.00001888 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +1.83% 漲跌幅（7D） -1.31% 漲跌幅（7D） -1.31%

Vault Finance（VFI）当前实时价格为 $0.00001985。过去 24 小时内，VFI 的交易价格在 $ 0.0000191 至 $ 0.00001994 之间波动，市场活跃度显著。VFI 的历史最高价为 $ 0.00017485，历史最低价为 $ 0.00001888。

从短期表现来看，VFI 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +1.83%，过去 7 天内累计变动为 -1.31%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Vault Finance（VFI）市场信息

市值 $ 54.47K$ 54.47K $ 54.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 99.25K$ 99.25K $ 99.25K 流通量 2.74B 2.74B 2.74B 总供应量 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

Vault Finance 的当前市值为 $ 54.47K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VFI 的流通量为 2.74B，总供应量是 4999863210.441463，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 99.25K。