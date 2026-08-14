Vatican Mascot 今日价格

Vatican Mascot (LUCE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 LUCE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LUCE。

Vatican Mascot 目前市值在 $ 15 896,19 排名第 #-，流通供应量为 420,69B LUCE。过去 24 小时内，LUCE 的交易价格在 $ 0,0（低点）和 $ 0,0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LUCE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0,00%。过去一天，总交易量达到 --。

Vatican Mascot（LUCE）市场信息

市值 $ 15,90K$ 15,90K $ 15,90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15,90K$ 15,90K $ 15,90K 流通量 420,69B 420,69B 420,69B 总供应量 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Vatican Mascot 的当前市值为 $ 15,90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LUCE 的流通量为 420,69B，总供应量是 420690000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15,90K。