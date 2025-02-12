Vaporwave 价格 (VWAVE)
今天 Vaporwave (VWAVE) 的实时价格为 6.02 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VWAVE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vaporwave 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 23.74 USD
- Vaporwave 当天价格变化为 -1.56%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Vaporwave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.095666836550168。
在过去30天内，Vaporwave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.5792557560。
在过去60天内，Vaporwave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.4081086200。
在过去90天内，Vaporwave 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.651928156796662。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.095666836550168
|-1.56%
|30天
|$ -2.5792557560
|-42.84%
|60天
|$ -3.4081086200
|-56.61%
|90天
|$ -4.651928156796662
|-43.59%
Vaporwave 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
-1.56%
-5.47%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Vaporwave Finance is a yield optimizer built on Aurora. VWAVE is the protocol's governance token. VWAVE is 'dividend eligible', allowing users to earn a portion of all protocol fees.
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|1 VWAVE 兑换 AUD
A$9.5116
|1 VWAVE 兑换 GBP
￡4.816
|1 VWAVE 兑换 EUR
€5.7792
|1 VWAVE 兑换 USD
$6.02
|1 VWAVE 兑换 MYR
RM26.8492
|1 VWAVE 兑换 TRY
₺216.8404
|1 VWAVE 兑换 JPY
¥924.8526
|1 VWAVE 兑换 RUB
₽580.8698
|1 VWAVE 兑换 INR
₹520.8504
|1 VWAVE 兑换 IDR
Rp98,688.5088
|1 VWAVE 兑换 PHP
₱350.1834
|1 VWAVE 兑换 EGP
￡E.303.6488
|1 VWAVE 兑换 BRL
R$34.6752
|1 VWAVE 兑换 CAD
C$8.5484
|1 VWAVE 兑换 BDT
৳728.721
|1 VWAVE 兑换 NGN
₦9,011.94
|1 VWAVE 兑换 UAH
₴250.9738
|1 VWAVE 兑换 VES
Bs361.2
|1 VWAVE 兑换 PKR
Rs1,679.6402
|1 VWAVE 兑换 KZT
₸3,035.7656
|1 VWAVE 兑换 THB
฿205.2218
|1 VWAVE 兑换 TWD
NT$197.6968
|1 VWAVE 兑换 CHF
Fr5.4782
|1 VWAVE 兑换 HKD
HK$46.8958
|1 VWAVE 兑换 MAD
.د.م60.2602