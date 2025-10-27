Vanguard xStock（VTIX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 333.5 $ 333.5 $ 333.5 24H最低价 $ 333.71 $ 333.71 $ 333.71 24H最高价 24H最低价 $ 333.5$ 333.5 $ 333.5 24H最高价 $ 333.71$ 333.71 $ 333.71 历史最高 $ 334.54$ 334.54 $ 334.54 最低价 $ 304.19$ 304.19 $ 304.19 涨跌幅（1H） +0.00% 涨跌幅（1D） +0.06% 漲跌幅（7D） +1.96% 漲跌幅（7D） +1.96%

Vanguard xStock（VTIX）当前实时价格为 $333.71。过去 24 小时内，VTIX 的交易价格在 $ 333.5 至 $ 333.71 之间波动，市场活跃度显著。VTIX 的历史最高价为 $ 334.54，历史最低价为 $ 304.19。

从短期表现来看，VTIX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.06%，过去 7 天内累计变动为 +1.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Vanguard xStock（VTIX）市场信息

市值 $ 593.35K$ 593.35K $ 593.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.22M$ 8.22M $ 8.22M 流通量 1.78K 1.78K 1.78K 总供应量 24,635.50423708 24,635.50423708 24,635.50423708

Vanguard xStock 的当前市值为 $ 593.35K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VTIX 的流通量为 1.78K，总供应量是 24635.50423708，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.22M。