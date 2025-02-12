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Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain 价格 (DVNQ)

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Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) 实时价格图表

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今天 Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) 的价格

今天 Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) 的实时价格为 3.61 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DVNQ 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.22 USD
- Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) 价格表现 USD

今天内，Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2383289510
在过去60天内，Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.4173567190
在过去90天内，Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.5139054310236885

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.2383289510+6.60%
60天$ -2.4173567190-66.96%
90天$ -0.5139054310236885-12.46%

Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) 价格分析

Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ)

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Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) 资源

官网

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