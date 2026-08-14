Vanguard Oil Retirement Fund 今日价格

Vanguard Oil Retirement Fund (VORF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.84%。当前 VORF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VORF。

Vanguard Oil Retirement Fund 目前市值在 $ 126,950 排名第 #-，流通供应量为 400.00M VORF。过去 24 小时内，VORF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02396675，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VORF 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -15.76%。过去一天，总交易量达到 $ 150.28。

Vanguard Oil Retirement Fund（VORF）市场信息

市值 $ 126.95K$ 126.95K $ 126.95K 成交量（24H） $ 150.28$ 150.28 $ 150.28 完全稀释市值 $ 126.95K$ 126.95K $ 126.95K 流通量 400.00M 400.00M 400.00M 总供应量 399,999,676.336883 399,999,676.336883 399,999,676.336883

Vanguard Oil Retirement Fund 的当前市值为 $ 126.95K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 150.28。VORF 的流通量为 400.00M，总供应量是 399999676.336883，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 126.95K。