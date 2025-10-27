Valyr（VALYR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.02134732 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -0.33% 涨跌幅（1D） +9.66% 漲跌幅（7D） -14.87%

Valyr（VALYR）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，VALYR 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。VALYR 的历史最高价为 $ 0.02134732，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，VALYR 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.33%，过去 24 小时内变动为 +9.66%，过去 7 天内累计变动为 -14.87%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Valyr（VALYR）市场信息

市值 $ 19.10K$ 19.10K $ 19.10K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 22.47K$ 22.47K $ 22.47K 流通量 850.00M 850.00M 850.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Valyr 的当前市值为 $ 19.10K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VALYR 的流通量为 850.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.47K。