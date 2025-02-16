VALOBIT 图标

VALOBIT 价格 (VBIT)

USD

VALOBIT (VBIT) 实时价格图表

$0.00982563
$0.00982563$0.00982563
+59.00%(1D)

今天 VALOBIT (VBIT) 的价格

今天 VALOBIT (VBIT) 的实时价格为 0.00982563 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VBIT 兑换 USD 的价格为实时更新。
VALOBIT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 26.64 USD
- VALOBIT 当天价格变化为 +59.03%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 VBIT兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 VBIT 价格信息的首选平台。

VALOBIT (VBIT) 价格表现 USD

今天内，VALOBIT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00364698
在过去30天内，VALOBIT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015148900
在过去60天内，VALOBIT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000493197
在过去90天内，VALOBIT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001006041119666302

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00364698+59.03%
30天$ -0.0015148900-15.41%
60天$ -0.0000493197-0.50%
90天$ -0.001006041119666302-9.28%

VALOBIT (VBIT) 价格分析

VALOBIT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00617866
$ 0.00617866$ 0.00617866

$ 0.0097991
$ 0.0097991$ 0.0097991

$ 0.47991
$ 0.47991$ 0.47991

+0.27%

+59.03%

+7.92%

VALOBIT (VBIT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 26.64
$ 26.64$ 26.64

0.00
0.00 0.00

什么是VALOBIT (VBIT)

Valobit Technology is advanced cybersecurity solution that will proactively identify hackers and distribute their profile information to the protected community over blockchain.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

VALOBIT (VBIT) 资源

官网

大家还在问：关于 VALOBIT (VBIT) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

VBIT 兑换为当地货币

1 VBIT 兑换 AUD
A$0.0154262391
1 VBIT 兑换 GBP
0.0077622477
1 VBIT 兑换 EUR
0.0093343485
1 VBIT 兑换 USD
$0.00982563
1 VBIT 兑换 MYR
RM0.0435275409
1 VBIT 兑换 TRY
0.3558843186
1 VBIT 兑换 JPY
¥1.4968364742
1 VBIT 兑换 RUB
0.8937393048
1 VBIT 兑换 INR
0.8515873521
1 VBIT 兑换 IDR
Rp158.4778810389
1 VBIT 兑换 PHP
0.5674301325
1 VBIT 兑换 EGP
￡E.0.4970786217
1 VBIT 兑换 BRL
R$0.056006091
1 VBIT 兑换 CAD
C$0.0138541383
1 VBIT 兑换 BDT
1.1903750745
1 VBIT 兑换 NGN
14.8423019091
1 VBIT 兑换 UAH
0.4076653887
1 VBIT 兑换 VES
Bs0.59936343
1 VBIT 兑换 PKR
Rs2.7345710853
1 VBIT 兑换 KZT
4.8713508414
1 VBIT 兑换 THB
฿0.3310254747
1 VBIT 兑换 TWD
NT$0.3211015884
1 VBIT 兑换 CHF
Fr0.0087448107
1 VBIT 兑换 HKD
HK$0.0764434014
1 VBIT 兑换 MAD
.د.م0.0977650185