ValleyDAO（GROW）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.376773 24H最高价 $ 0.39507 历史最高 $ 2.42 最低价 $ 0.152417 涨跌幅（1H） +0.45% 涨跌幅（1D） +3.15% 漲跌幅（7D） +2.23%

ValleyDAO（GROW）当前实时价格为 $0.394852。过去 24 小时内，GROW 的交易价格在 $ 0.376773 至 $ 0.39507 之间波动，市场活跃度显著。GROW 的历史最高价为 $ 2.42，历史最低价为 $ 0.152417。

从短期表现来看，GROW 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.45%，过去 24 小时内变动为 +3.15%，过去 7 天内累计变动为 +2.23%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ValleyDAO（GROW）市场信息

市值 $ 4.37M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 11.87M 流通量 11.06M 总供应量 30,050,000.0

ValleyDAO 的当前市值为 $ 4.37M, 它过去 24 小时的交易量为 --。GROW 的流通量为 11.06M，总供应量是 30050000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.87M。