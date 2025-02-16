ValiDAO 价格 (VDO)
今天 ValiDAO (VDO) 的实时价格为 0.640301 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VDO 兑换 USD 的价格为实时更新。
ValiDAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 354.27K USD
- ValiDAO 当天价格变化为 -5.86%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，ValiDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.039879593625657。
在过去30天内，ValiDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2227154486。
在过去60天内，ValiDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.4253112951。
在过去90天内，ValiDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00476337957773。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.039879593625657
|-5.86%
|30天
|$ -0.2227154486
|-34.78%
|60天
|$ -0.4253112951
|-66.42%
|90天
|$ +0.00476337957773
|+0.75%
ValiDAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.01%
-5.86%
-8.87%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
ValiDAO is a web3 infrastructure provider, operating infrastructure services for an onchain world
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|1 VDO 兑换 AUD
A$1.00527257
|1 VDO 兑换 GBP
￡0.50583779
|1 VDO 兑换 EUR
€0.60828595
|1 VDO 兑换 USD
$0.640301
|1 VDO 兑换 MYR
RM2.83653343
|1 VDO 兑换 TRY
₺23.19170222
|1 VDO 兑换 JPY
¥97.54345434
|1 VDO 兑换 RUB
₽58.24177896
|1 VDO 兑换 INR
₹55.49488767
|1 VDO 兑换 IDR
Rp10,327.43403803
|1 VDO 兑换 PHP
₱36.97738275
|1 VDO 兑换 EGP
￡E.32.39282759
|1 VDO 兑换 BRL
R$3.6497157
|1 VDO 兑换 CAD
C$0.90282441
|1 VDO 兑换 BDT
৳77.57246615
|1 VDO 兑换 NGN
₦967.21948157
|1 VDO 兑换 UAH
₴26.56608849
|1 VDO 兑换 VES
Bs39.058361
|1 VDO 兑换 PKR
Rs178.20217131
|1 VDO 兑换 KZT
₸317.44842978
|1 VDO 兑换 THB
฿21.57174069
|1 VDO 兑换 TWD
NT$20.92503668
|1 VDO 兑换 CHF
Fr0.56986789
|1 VDO 兑换 HKD
HK$4.98154178
|1 VDO 兑换 MAD
.د.م6.37099495