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ValiDAO 价格 (VDO)

USD

ValiDAO (VDO) 实时价格图表

$0.640301
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-5.80%(1D)

今天 ValiDAO (VDO) 的价格

今天 ValiDAO (VDO) 的实时价格为 0.640301 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VDO 兑换 USD 的价格为实时更新。
ValiDAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 354.27K USD
- ValiDAO 当天价格变化为 -5.86%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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ValiDAO (VDO) 价格表现 USD

今天内，ValiDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.039879593625657
在过去30天内，ValiDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2227154486
在过去60天内，ValiDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.4253112951
在过去90天内，ValiDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00476337957773

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.039879593625657-5.86%
30天$ -0.2227154486-34.78%
60天$ -0.4253112951-66.42%
90天$ +0.00476337957773+0.75%

ValiDAO (VDO) 价格分析

ValiDAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.616891
$ 0.616891$ 0.616891

$ 0.681393
$ 0.681393$ 0.681393

$ 2.7
$ 2.7$ 2.7

+0.01%

-5.86%

-8.87%

ValiDAO (VDO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 354.27K
$ 354.27K$ 354.27K

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什么是ValiDAO (VDO)

ValiDAO is a web3 infrastructure provider, operating infrastructure services for an onchain world

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ValiDAO (VDO) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 ValiDAO (VDO) 的其他问题

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VDO 兑换为当地货币

1 VDO 兑换 AUD
A$1.00527257
1 VDO 兑换 GBP
0.50583779
1 VDO 兑换 EUR
0.60828595
1 VDO 兑换 USD
$0.640301
1 VDO 兑换 MYR
RM2.83653343
1 VDO 兑换 TRY
23.19170222
1 VDO 兑换 JPY
¥97.54345434
1 VDO 兑换 RUB
58.24177896
1 VDO 兑换 INR
55.49488767
1 VDO 兑换 IDR
Rp10,327.43403803
1 VDO 兑换 PHP
36.97738275
1 VDO 兑换 EGP
￡E.32.39282759
1 VDO 兑换 BRL
R$3.6497157
1 VDO 兑换 CAD
C$0.90282441
1 VDO 兑换 BDT
77.57246615
1 VDO 兑换 NGN
967.21948157
1 VDO 兑换 UAH
26.56608849
1 VDO 兑换 VES
Bs39.058361
1 VDO 兑换 PKR
Rs178.20217131
1 VDO 兑换 KZT
317.44842978
1 VDO 兑换 THB
฿21.57174069
1 VDO 兑换 TWD
NT$20.92503668
1 VDO 兑换 CHF
Fr0.56986789
1 VDO 兑换 HKD
HK$4.98154178
1 VDO 兑换 MAD
.د.م6.37099495