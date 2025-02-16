Valeria 价格 (VAL)
今天 Valeria (VAL) 的实时价格为 0.02749042 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VAL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Valeria 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.06K USD
- Valeria 当天价格变化为 -19.41%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Valeria 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00662128853162193。
在过去30天内，Valeria 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0156709056。
在过去60天内，Valeria 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0183597106。
在过去90天内，Valeria 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.05987776921276716。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00662128853162193
|-19.41%
|30天
|$ -0.0156709056
|-57.00%
|60天
|$ -0.0183597106
|-66.78%
|90天
|$ -0.05987776921276716
|-68.53%
Valeria 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.36%
-19.41%
-22.20%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The $VAL token is the in-game utility token of the Valeria ecosystem. It replaces the traditional premium currency within games such as V- Bucks in Fortnite or Robux in Roblox. This token may be used to acquire cosmetics, booster packs, valerians, speed up progress and more!
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|1 VAL 兑换 AUD
A$0.0431599594
|1 VAL 兑换 GBP
￡0.0217174318
|1 VAL 兑换 EUR
€0.026115899
|1 VAL 兑换 USD
$0.02749042
|1 VAL 兑换 MYR
RM0.1217825606
|1 VAL 兑换 TRY
₺0.9957030124
|1 VAL 兑换 JPY
¥4.1878905828
|1 VAL 兑换 RUB
₽2.5005286032
|1 VAL 兑换 INR
₹2.3825947014
|1 VAL 兑换 IDR
Rp443.3938088926
|1 VAL 兑换 PHP
₱1.587571755
|1 VAL 兑换 EGP
￡E.1.3907403478
|1 VAL 兑换 BRL
R$0.156695394
|1 VAL 兑换 CAD
C$0.0387614922
|1 VAL 兑换 BDT
৳3.330464383
|1 VAL 兑换 NGN
₦41.5262037394
|1 VAL 兑换 UAH
₴1.1405775258
|1 VAL 兑换 VES
Bs1.67691562
|1 VAL 兑换 PKR
Rs7.6508587902
|1 VAL 兑换 KZT
₸13.6292004276
|1 VAL 兑换 THB
฿0.9261522498
|1 VAL 兑换 TWD
NT$0.8983869256
|1 VAL 兑换 CHF
Fr0.0244664738
|1 VAL 兑换 HKD
HK$0.2138754676
|1 VAL 兑换 MAD
.د.م0.273529679