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Valeria 价格 (VAL)

USD

Valeria (VAL) 实时价格图表

$0.02747213
$0.02747213$0.02747213
-19.50%(1D)

今天 Valeria (VAL) 的价格

今天 Valeria (VAL) 的实时价格为 0.02749042 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VAL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Valeria 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.06K USD
- Valeria 当天价格变化为 -19.41%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Valeria (VAL) 价格表现 USD

今天内，Valeria 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00662128853162193
在过去30天内，Valeria 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0156709056
在过去60天内，Valeria 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0183597106
在过去90天内，Valeria 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.05987776921276716

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00662128853162193-19.41%
30天$ -0.0156709056-57.00%
60天$ -0.0183597106-66.78%
90天$ -0.05987776921276716-68.53%

Valeria (VAL) 价格分析

Valeria 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02726299
$ 0.02726299$ 0.02726299

$ 0.03442337
$ 0.03442337$ 0.03442337

$ 0.931115
$ 0.931115$ 0.931115

+0.36%

-19.41%

-22.20%

Valeria (VAL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 1.06K
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什么是Valeria (VAL)

The $VAL token is the in-game utility token of the Valeria ecosystem. It replaces the traditional premium currency within games such as V- Bucks in Fortnite or Robux in Roblox. This token may be used to acquire cosmetics, booster packs, valerians, speed up progress and more!

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Valeria (VAL) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Valeria (VAL) 的其他问题

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VAL 兑换为当地货币

1 VAL 兑换 AUD
A$0.0431599594
1 VAL 兑换 GBP
0.0217174318
1 VAL 兑换 EUR
0.026115899
1 VAL 兑换 USD
$0.02749042
1 VAL 兑换 MYR
RM0.1217825606
1 VAL 兑换 TRY
0.9957030124
1 VAL 兑换 JPY
¥4.1878905828
1 VAL 兑换 RUB
2.5005286032
1 VAL 兑换 INR
2.3825947014
1 VAL 兑换 IDR
Rp443.3938088926
1 VAL 兑换 PHP
1.587571755
1 VAL 兑换 EGP
￡E.1.3907403478
1 VAL 兑换 BRL
R$0.156695394
1 VAL 兑换 CAD
C$0.0387614922
1 VAL 兑换 BDT
3.330464383
1 VAL 兑换 NGN
41.5262037394
1 VAL 兑换 UAH
1.1405775258
1 VAL 兑换 VES
Bs1.67691562
1 VAL 兑换 PKR
Rs7.6508587902
1 VAL 兑换 KZT
13.6292004276
1 VAL 兑换 THB
฿0.9261522498
1 VAL 兑换 TWD
NT$0.8983869256
1 VAL 兑换 CHF
Fr0.0244664738
1 VAL 兑换 HKD
HK$0.2138754676
1 VAL 兑换 MAD
.د.م0.273529679