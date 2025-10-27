Valentine Michael Smith（VALENTINE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00002024 $ 0.00002024 $ 0.00002024 24H最低价 $ 0.00002215 $ 0.00002215 $ 0.00002215 24H最高价 24H最低价 $ 0.00002024$ 0.00002024 $ 0.00002024 24H最高价 $ 0.00002215$ 0.00002215 $ 0.00002215 历史最高 $ 0.00057746$ 0.00057746 $ 0.00057746 最低价 $ 0.00001691$ 0.00001691 $ 0.00001691 涨跌幅（1H） -0.13% 涨跌幅（1D） +9.23% 漲跌幅（7D） +8.46% 漲跌幅（7D） +8.46%

Valentine Michael Smith（VALENTINE）当前实时价格为 $0.00002211。过去 24 小时内，VALENTINE 的交易价格在 $ 0.00002024 至 $ 0.00002215 之间波动，市场活跃度显著。VALENTINE 的历史最高价为 $ 0.00057746，历史最低价为 $ 0.00001691。

从短期表现来看，VALENTINE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.13%，过去 24 小时内变动为 +9.23%，过去 7 天内累计变动为 +8.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Valentine Michael Smith（VALENTINE）市场信息

市值 $ 20.38K$ 20.38K $ 20.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 20.38K$ 20.38K $ 20.38K 流通量 921.88M 921.88M 921.88M 总供应量 921,875,725.7284052 921,875,725.7284052 921,875,725.7284052

Valentine Michael Smith 的当前市值为 $ 20.38K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VALENTINE 的流通量为 921.88M，总供应量是 921875725.7284052，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.38K。