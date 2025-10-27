Valentine 当前实时价格为 0.00006236 USD。跟踪 VALENTINE 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 VALENTINE 价格趋势。Valentine 当前实时价格为 0.00006236 USD。跟踪 VALENTINE 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 VALENTINE 价格趋势。

更多关于 VALENTINE

VALENTINE 价格信息

VALENTINE 币种官网

VALENTINE 代币经济

VALENTINE 价格预测

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Valentine 图标

Valentine 价格 (VALENTINE)

未上架

1 VALENTINE 兑换为 USD 的实时价格：

--
----
+6.60%1D
mexc
此币种数据来自第三方，MEXC 仅作为信息聚合平台。探索 MEXC 现货查看已上线币种！
USD
Valentine (VALENTINE) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 11:13:06 (UTC+8)

Valentine（VALENTINE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0000585
$ 0.0000585$ 0.0000585
24H最低价
$ 0.00006244
$ 0.00006244$ 0.00006244
24H最高价

$ 0.0000585
$ 0.0000585$ 0.0000585

$ 0.00006244
$ 0.00006244$ 0.00006244

$ 0.00451876
$ 0.00451876$ 0.00451876

$ 0.00002149
$ 0.00002149$ 0.00002149

+0.79%

+6.58%

+5.97%

+5.97%

Valentine（VALENTINE）当前实时价格为 $0.00006236。过去 24 小时内，VALENTINE 的交易价格在 $ 0.0000585$ 0.00006244 之间波动，市场活跃度显著。VALENTINE 的历史最高价为 $ 0.00451876，历史最低价为 $ 0.00002149

从短期表现来看，VALENTINE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.79%，过去 24 小时内变动为 +6.58%，过去 7 天内累计变动为 +5.97%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Valentine（VALENTINE）市场信息

$ 62.33K
$ 62.33K$ 62.33K

--
----

$ 62.33K
$ 62.33K$ 62.33K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Valentine 的当前市值为 $ 62.33K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VALENTINE 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 62.33K

Valentine（VALENTINE）价格历史 USD

今天内，Valentine 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Valentine 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000032836
在过去60天内，Valentine 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000389931
在过去90天内，Valentine 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010973745428344449

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+6.58%
30天$ +0.0000032836+5.27%
60天$ -0.0000389931-62.52%
90天$ -0.0010973745428344449-94.62%

什么是Valentine (VALENTINE)

ntroducing Valentine ($VALENTINE) — the ultimate ERC meme token inspired by Elon Musk’s visionary AI world. $VALENTINE is Grok’s new male companion, a charming and witty digital character with heart and humor. Together, Grok and Valentine represent the next era of AI-powered connection and meme culture on the blockchain. Just like true love, $VALENTINE comes with 0 tax, liquidity burned, and a fully renounced contract — making it as fair and decentralized as it gets. No tricks, no traps, just vibes and viral potential. Whether you're a fan of Elon, Grok, or just looking for the next meme token to sweep crypto off its feet, $VALENTINE is your perfect match. Hold it, share it, and let the blockchain romance begin

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Valentine (VALENTINE) 资源

官网

Valentine 价格预测 (USD)

Valentine（VALENTINE）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Valentine（VALENTINE）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Valentine 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Valentine 价格预测

VALENTINE 兑换为当地货币

Valentine（VALENTINE）代币经济

了解 Valentine（VALENTINE）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 VALENTINE 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Valentine (VALENTINE) 的其他问题

Valentine（VALENTINE）今日价格是多少？
VALENTINE 实时价格为 0.00006236 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 VALENTINE 兑 USD 的价格是多少？
当前 VALENTINE 兑 USD 的价格为 $ 0.00006236。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Valentine 的市值是多少？
VALENTINE 的市值为 $ 62.33K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
VALENTINE 的流通供应量是多少？
VALENTINE 的流通供应量为 1.00B USD
VALENTINE 的历史最高价（ATH）是多少？
VALENTINE 的历史最高价是 0.00451876 USD
VALENTINE 的历史最低价（ATL）是多少？
VALENTINE 的历史最低价是 0.00002149 USD
VALENTINE 的交易量是多少？
VALENTINE 的 24 小时实时交易量为 -- USD
VALENTINE 今年会涨吗？
VALENTINE 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 VALENTINE 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 11:13:06 (UTC+8)

Valentine（VALENTINE）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$115,076.78
$115,076.78$115,076.78

+1.21%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,213.88
$4,213.88$4,213.88

+3.40%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03260
$0.03260$0.03260

-18.29%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$6.3135
$6.3135$6.3135

+1.16%

Solana 图标

Solana

SOL

$204.10
$204.10$204.10

+2.27%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,213.88
$4,213.88$4,213.88

+3.40%

比特币 图标

比特币

BTC

$115,076.78
$115,076.78$115,076.78

+1.21%

Solana 图标

Solana

SOL

$204.10
$204.10$204.10

+2.27%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6464
$2.6464$2.6464

+0.21%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20824
$0.20824$0.20824

+2.55%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 图标

Semantic Layer

42

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0134
$0.0134$0.0134

-77.66%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010346
$0.010346$0.010346

-10.95%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000014000
$0.000000000000000000014000$0.000000000000000000014000

+1,764.18%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000011
$0.000000000000011$0.000000000000011

+120.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004032
$0.0004032$0.0004032

+102.30%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0633
$0.0633$0.0633

+75.83%

Flux AI 图标

Flux AI

FLUXAI

$0.0003320
$0.0003320$0.0003320

+48.08%