Valentine（VALENTINE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000585 $ 0.0000585 $ 0.0000585 24H最低价 $ 0.00006244 $ 0.00006244 $ 0.00006244 24H最高价 24H最低价 $ 0.0000585$ 0.0000585 $ 0.0000585 24H最高价 $ 0.00006244$ 0.00006244 $ 0.00006244 历史最高 $ 0.00451876$ 0.00451876 $ 0.00451876 最低价 $ 0.00002149$ 0.00002149 $ 0.00002149 涨跌幅（1H） +0.79% 涨跌幅（1D） +6.58% 漲跌幅（7D） +5.97% 漲跌幅（7D） +5.97%

Valentine（VALENTINE）当前实时价格为 $0.00006236。过去 24 小时内，VALENTINE 的交易价格在 $ 0.0000585 至 $ 0.00006244 之间波动，市场活跃度显著。VALENTINE 的历史最高价为 $ 0.00451876，历史最低价为 $ 0.00002149。

从短期表现来看，VALENTINE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.79%，过去 24 小时内变动为 +6.58%，过去 7 天内累计变动为 +5.97%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Valentine（VALENTINE）市场信息

市值 $ 62.33K$ 62.33K $ 62.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 62.33K$ 62.33K $ 62.33K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Valentine 的当前市值为 $ 62.33K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VALENTINE 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 62.33K。