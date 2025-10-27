VALA CAPITAL MARKETS（VCM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.50% 涨跌幅（1D） +7.61% 漲跌幅（7D） +10.29% 漲跌幅（7D） +10.29%

VALA CAPITAL MARKETS（VCM）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，VCM 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。VCM 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，VCM 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.50%，过去 24 小时内变动为 +7.61%，过去 7 天内累计变动为 +10.29%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

VALA CAPITAL MARKETS（VCM）市场信息

市值 $ 896.23K$ 896.23K $ 896.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 896.23K$ 896.23K $ 896.23K 流通量 8.00B 8.00B 8.00B 总供应量 7,999,820,164.780693 7,999,820,164.780693 7,999,820,164.780693

VALA CAPITAL MARKETS 的当前市值为 $ 896.23K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VCM 的流通量为 8.00B，总供应量是 7999820164.780693，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 896.23K。