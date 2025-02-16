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Vabble 价格 (VFX)

USD

Vabble (VFX) 实时价格图表

$0.0104009
$0.0104009$0.0104009
+1.80%(1D)

今天 Vabble (VFX) 的价格

今天 Vabble (VFX) 的实时价格为 0.0104009 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VFX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vabble 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 546.72 USD
- Vabble 当天价格变化为 +1.86%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Vabble (VFX) 价格表现 USD

今天内，Vabble 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00019013
在过去30天内，Vabble 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007410880
在过去60天内，Vabble 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0065847661
在过去90天内，Vabble 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00019013+1.86%
30天$ -0.0007410880-7.12%
60天$ -0.0065847661-63.30%
90天$ 0--

Vabble (VFX) 价格分析

Vabble 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01021077
$ 0.01021077$ 0.01021077

$ 0.01037717
$ 0.01037717$ 0.01037717

$ 0.04200983
$ 0.04200983$ 0.04200983

+0.28%

+1.86%

+1.54%

Vabble (VFX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 546.72
$ 546.72$ 546.72

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什么是Vabble (VFX)

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Vabble (VFX) 资源

官网

大家还在问：关于 Vabble (VFX) 的其他问题

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VFX 兑换为当地货币

1 VFX 兑换 AUD
A$0.016329413
1 VFX 兑换 GBP
0.008216711
1 VFX 兑换 EUR
0.009880855
1 VFX 兑换 USD
$0.0104009
1 VFX 兑换 MYR
RM0.046075987
1 VFX 兑换 TRY
0.376720598
1 VFX 兑换 JPY
¥1.584473106
1 VFX 兑换 RUB
0.946065864
1 VFX 兑换 INR
0.901446003
1 VFX 兑换 IDR
Rp167.756428127
1 VFX 兑换 PHP
0.600651975
1 VFX 兑换 EGP
￡E.0.526181531
1 VFX 兑换 BRL
R$0.05928513
1 VFX 兑换 CAD
C$0.014665269
1 VFX 兑换 BDT
1.260069035
1 VFX 兑换 NGN
15.711287513
1 VFX 兑换 UAH
0.431533341
1 VFX 兑换 VES
Bs0.6344549
1 VFX 兑换 PKR
Rs2.894674479
1 VFX 兑换 KZT
5.156558202
1 VFX 兑换 THB
฿0.350406321
1 VFX 兑换 TWD
NT$0.339901412
1 VFX 兑换 CHF
Fr0.009256801
1 VFX 兑换 HKD
HK$0.080919002
1 VFX 兑换 MAD
.د.م0.103488955