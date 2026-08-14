V1 Punk Strategic Reserve 今日价格

V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PUNKSR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PUNKSR。

V1 Punk Strategic Reserve 目前市值在 $ 170,868 排名第 #-，流通供应量为 610.85M PUNKSR。过去 24 小时内，PUNKSR 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PUNKSR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.36%。过去一天，总交易量达到 $ 34.19。

V1 Punk Strategic Reserve（PUNKSR）市场信息

市值 $ 170.87K$ 170.87K $ 170.87K 成交量（24H） $ 34.19$ 34.19 $ 34.19 完全稀释市值 $ 266.74K$ 266.74K $ 266.74K 流通量 610.85M 610.85M 610.85M 总供应量 953,589,731.5049181 953,589,731.5049181 953,589,731.5049181

V1 Punk Strategic Reserve 的当前市值为 $ 170.87K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 34.19。PUNKSR 的流通量为 610.85M，总供应量是 953589731.5049181，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 266.74K。