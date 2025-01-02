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UXD Protocol 价格 (UXP)

USD

UXD Protocol (UXP) 实时价格图表

$0.01509001
$0.01509001$0.01509001
-0.40%(1D)

今天 UXD Protocol (UXP) 的价格

今天 UXD Protocol (UXP) 的实时价格为 0.01509001 USD。目前其市值为 $ 105.63M USD。UXP 兑换 USD 的价格为实时更新。
UXD Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 103.85 USD
- UXD Protocol 当天价格变化为 -0.41%
- 其循环供应量为 7.00B USD

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UXD Protocol (UXP) 价格表现 USD

今天内，UXD Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，UXD Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002641355
在过去60天内，UXD Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001458751
在过去90天内，UXD Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000259093106458813

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.41%
30天$ -0.0002641355-1.75%
60天$ -0.0001458751-0.96%
90天$ +0.000259093106458813+1.75%

UXD Protocol (UXP) 价格分析

UXD Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01504486
$ 0.01504486$ 0.01504486

$ 0.01541624
$ 0.01541624$ 0.01541624

$ 0.170044
$ 0.170044$ 0.170044

-0.16%

-0.41%

-4.34%

UXD Protocol (UXP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 105.63M
$ 105.63M$ 105.63M

$ 103.85
$ 103.85$ 103.85

7.00B
7.00B 7.00B

什么是UXD Protocol (UXP)

UXD is an algorithmic stablecoin, backed 100% by delta neutral position.

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UXD Protocol (UXP) 资源

官网

大家还在问：关于 UXD Protocol (UXP) 的其他问题

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UXP 兑换为当地货币

1 UXP 兑换 AUD
A$0.024144016
1 UXP 兑换 GBP
0.012072008
1 UXP 兑换 EUR
0.0144864096
1 UXP 兑换 USD
$0.01509001
1 UXP 兑换 MYR
RM0.0674523447
1 UXP 兑换 TRY
0.5328282531
1 UXP 兑换 JPY
¥2.3670189686
1 UXP 兑换 RUB
1.6823852149
1 UXP 兑换 INR
1.2941192576
1 UXP 兑换 IDR
Rp243.3872239903
1 UXP 兑换 PHP
0.8735606789
1 UXP 兑换 EGP
￡E.0.7661198077
1 UXP 兑换 BRL
R$0.093558062
1 UXP 兑换 CAD
C$0.0217296144
1 UXP 兑换 BDT
1.803256195
1 UXP 兑换 NGN
23.3229685559
1 UXP 兑换 UAH
0.6354403211
1 UXP 兑换 VES
Bs0.76959051
1 UXP 兑换 PKR
Rs4.205585787
1 UXP 兑换 KZT
7.9211989493
1 UXP 兑换 THB
฿0.5171346427
1 UXP 兑换 TWD
NT$0.4963104289
1 UXP 兑换 CHF
Fr0.013581009
1 UXP 兑换 HKD
HK$0.1172493777
1 UXP 兑换 MAD
.د.م0.1525600011