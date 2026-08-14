Utopian Contributor Coin 今日价格

Utopian Contributor Coin (UTCC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.46%。当前 UTCC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 UTCC。

Utopian Contributor Coin 目前市值在 $ 17,845.29 排名第 #-，流通供应量为 996.93M UTCC。过去 24 小时内，UTCC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00103597，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，UTCC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.99%。过去一天，总交易量达到 --。

Utopian Contributor Coin（UTCC）市场信息

市值 $ 17.85K$ 17.85K $ 17.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.85K$ 17.85K $ 17.85K 流通量 996.93M 996.93M 996.93M 总供应量 996,933,121.270297 996,933,121.270297 996,933,121.270297

Utopian Contributor Coin 的当前市值为 $ 17.85K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UTCC 的流通量为 996.93M，总供应量是 996933121.270297，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.85K。