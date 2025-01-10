USUALx 价格 (USUALX)
今天 USUALx (USUALX) 的实时价格为 0.759144 USD。目前其市值为 $ 125.42M USD。USUALX 兑换 USD 的价格为实时更新。
USUALx 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.31M USD
- USUALx 当天价格变化为 -3.69%
- 其循环供应量为 161.85M USD
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今天内，USUALx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0291193975785724。
在过去30天内，USUALx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，USUALx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，USUALx 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0291193975785724
|-3.69%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
USUALx 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.70%
-3.69%
-29.60%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Usual protocol is a decentralized banking framework centered around USD0, a stablecoin designed as a liquid deposit token. It embodies the principle of redistributing value generated by users through a revenue-based token, USUAL. This approach enables users to access yields while simultaneously gaining exposure to the protocol’s growth and long-term success. $USUALx is the staked version of $USUAL. It empowers holders with governance rights and grants daily $USUAL rewards.
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|1 USUALX 兑换 AUD
A$1.22222184
|1 USUALX 兑换 GBP
￡0.61490664
|1 USUALX 兑换 EUR
€0.73636968
|1 USUALX 兑换 USD
$0.759144
|1 USUALX 兑换 MYR
RM3.40855656
|1 USUALX 兑换 TRY
₺26.88128904
|1 USUALX 兑换 JPY
¥119.92197768
|1 USUALX 兑换 RUB
₽77.242902
|1 USUALX 兑换 INR
₹65.27879256
|1 USUALX 兑换 IDR
Rp12,244.25635032
|1 USUALX 兑换 PHP
₱44.39474112
|1 USUALX 兑换 EGP
￡E.38.3747292
|1 USUALX 兑换 BRL
R$4.5928212
|1 USUALX 兑换 CAD
C$1.09316736
|1 USUALX 兑换 BDT
৳92.60038512
|1 USUALX 兑换 NGN
₦1,176.96167472
|1 USUALX 兑换 UAH
₴32.09660832
|1 USUALX 兑换 VES
Bs40.234632
|1 USUALX 兑换 PKR
Rs211.39882968
|1 USUALX 兑换 KZT
₸400.6002888
|1 USUALX 兑换 THB
฿26.23601664
|1 USUALX 兑换 TWD
NT$25.00620336
|1 USUALX 兑换 CHF
Fr0.69082104
|1 USUALX 兑换 HKD
HK$5.90614032
|1 USUALX 兑换 MAD
.د.م7.62180576