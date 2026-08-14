Usual EUR 今日价格

Usual EUR (EUR0) 今日实时价格为 $ 1.16，过去 24 小时内变化了 0.15%。当前 EUR0 兑 USD 的汇率为 $ 1.16 每 EUR0。

Usual EUR 目前市值在 $ 220,991 排名第 #-，流通供应量为 191.26K EUR0。过去 24 小时内，EUR0 的交易价格在 $ 1.15（低点）和 $ 1.16（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.19，而历史最低价为 $ 1.13。

短期表现方面，EUR0 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 +0.24%。过去一天，总交易量达到 $ 3.75K。

Usual EUR（EUR0）市场信息

市值 $ 220.99K$ 220.99K $ 220.99K 成交量（24H） $ 3.75K$ 3.75K $ 3.75K 完全稀释市值 $ 220.99K$ 220.99K $ 220.99K 流通量 191.26K 191.26K 191.26K 总供应量 191,259.2971306748 191,259.2971306748 191,259.2971306748

Usual EUR 的当前市值为 $ 220.99K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.75K。EUR0 的流通量为 191.26K，总供应量是 191259.2971306748，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 220.99K。