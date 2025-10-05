Useless Blockchain（USB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00090101 最低价 $ 0.00000966 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +2.58%

Useless Blockchain（USB）当前实时价格为 $0.00001358。过去 24 小时内，USB 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。USB 的历史最高价为 $ 0.00090101，历史最低价为 $ 0.00000966。

从短期表现来看，USB 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 +2.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Useless Blockchain（USB）市场信息

市值 $ 13.58K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 13.58K 流通量 999.62M 总供应量 999,620,532.038373

Useless Blockchain 的当前市值为 $ 13.58K, 它过去 24 小时的交易量为 --。USB 的流通量为 999.62M，总供应量是 999620532.038373，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.58K。