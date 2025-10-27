USEFUL COIN（USEFUL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00392976$ 0.00392976 $ 0.00392976 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -1.82% 涨跌幅（1D） +10.18% 漲跌幅（7D） +10.08% 漲跌幅（7D） +10.08%

USEFUL COIN（USEFUL）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，USEFUL 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。USEFUL 的历史最高价为 $ 0.00392976，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，USEFUL 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.82%，过去 24 小时内变动为 +10.18%，过去 7 天内累计变动为 +10.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

USEFUL COIN（USEFUL）市场信息

市值 $ 136.97K$ 136.97K $ 136.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 136.97K$ 136.97K $ 136.97K 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 总供应量 999,723,088.971327 999,723,088.971327 999,723,088.971327

USEFUL COIN 的当前市值为 $ 136.97K, 它过去 24 小时的交易量为 --。USEFUL 的流通量为 999.72M，总供应量是 999723088.971327，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 136.97K。